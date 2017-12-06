Минск готов провести очередные переговоры по вступлению в ВТО в марте

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Беларусь рассчитывает провести очередной раунд переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию в марте будущего года, заявил на брифинге в Минске пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

"Предварительно он (раунд переговоров — Sputnik) назначен на март следующего года", — сообщил журналистам Мирончик.

Также он отметил, что Минск может в скором времени подписать протоколы о завершении двусторонних переговоров с рядом стран, в частности Бразилией, США, Евросоюзом, Китаем и другими государствами.

Мирончик рассказал журналистам, что с 10 по 13 декабря в Буэнос-Айресе белорусская делегация примет участие в министерской конференции ВТО. Он отметил, что участие в конференции является важным элементом переговорного процесса по вступлению в торговую организацию.

Ранее глава белорусского правительства Андрей Кобяков заявлял, что Беларусь готовится к финальным операциям по подготовке к вступлению в ВТО. В свою очередь председатель рабочей группы по вступлению Беларуси в ВТО Кемаль Маденоглу сообщил, что этот процесс может завершиться через два года.