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Доллар в четверг подорожал до Br2,035
07.12.2017 14:38 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в четверг 7 декабря.
По итогам биржевых торгов Нацбанк установил официальные курсы валют на пятницу:
Таким образом, на БВФБ в четверг доллар прибавил более копейки и превысил отметку в 2,03 рубля. Впрочем, с учетом округления до копеек стоимость "американца" и вовсе составляет 2,04 рубля — максимальный уровень за последние полтора года.
Подорожал и евро — преодолел очередную психологическую отметку в 2,4 белорусских рубля.
Курс российского рубля в пятницу немного снизился, однако в целом корзина валют подорожала 7 декабря на 0,15%.
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На торгах в четверг американская валюта подорожала более чем на копейку.
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