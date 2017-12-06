Доллар в четверг подорожал до Br2,035

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в четверг 7 декабря.

По итогам биржевых торгов Нацбанк установил официальные курсы валют на пятницу:

Доллар США — 2,0358

Евро — 2,4008

100 российских рублей — 3,4341

Таким образом, на БВФБ в четверг доллар прибавил более копейки и превысил отметку в 2,03 рубля. Впрочем, с учетом округления до копеек стоимость "американца" и вовсе составляет 2,04 рубля — максимальный уровень за последние полтора года.

Подорожал и евро — преодолел очередную психологическую отметку в 2,4 белорусских рубля.

Курс российского рубля в пятницу немного снизился, однако в целом корзина валют подорожала 7 декабря на 0,15%.