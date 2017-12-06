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Из газа в нефть. Лукашенко назначил нового руководителя спецэкспортера нефтепродуктов
07.12.2017 14:41 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко согласовал Михаила Пучило на должность генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания». Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
43-летний Пучило имеет большой опыт работы в газовой сфере. Более 10 лет назад он стал заместителем гендиректора «Белтрансгаза», а после поглощения «Газпромом» до недавних пор был заместителем руководителя «Газпром трансгаз Беларусь». Пучило вместе с вице-премьером Владимиром Семашко принимал участие в переговорах с российской стороной по разрешению газовых споров и продаже белорусской «трубы».
Пост руководителя «Белорусской нефтяной компании» стал вакантным
Несколько человек были кандидатами на роль гендиректора «Белорусской нефтяной компании». «Идет спор между двумя группами влияния», — рассказывали отраслевые источники в октябре.
БНК является спецэкспортером нефтепродуктов из Беларуси. Ежемесячно она поставляет на экспорт до 1 млн т нефтепродуктов. Дочерние компании открыты в Великобритании, Украине, Польше, Латвии и России.
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43-летний Пучило имеет большой опыт работы в газовой сфере. Более 10 лет назад он стал заместителем гендиректора "Белтрансгаза", а после поглощения "Газпромом" до...
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