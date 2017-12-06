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Макей: разрешение конфликтов - от Нагорного Карабаха до Украины -ключевая задача ОБСЕ

07.12.2017 15:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Разрешение конфликтов — от Нагорного Карабаха до Украины — ключевое направление деятельности ОБСЕ. А Минские соглашения остаются краеугольным камнем мирного урегулирования в Украине и должны в полной мере выполняться всеми сторонами. Заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, выступая на 24-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.


Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на 24-м заседании СМИД ОБСЕ в Вене. Фото: МИД Беларуси

В своем выступлении Владимир Макей отметил, что главной целью Хельсинкского процесса было снятие напряженности между Востоком и Западом, а также создание атмосферы доверия среди государств-участников через диалог и сотрудничество.

«Сегодня путь к достижению этой цели кажется еще длиннее, чем 40 лет назад. Европейская безопасность продолжает находиться в глубоком кризисе, происходит рост поляризации, подрыв доверия, множатся вызовы», — сказал Владимир Макей.

Министр также обозначил шаги, которые необходимо сделать, чтобы остановить данную тенденцию и обеспечить устойчивую стабильность. Один из них — это необходимость послать четкий политический сигнал, что ОБСЕ представляет собой уникальную площадку для инклюзивного диалога по вопросам безопасности.

«Мы должны в полной мере использовать ее потенциал для снижения рисков военной конфронтации в Европе. Беларусь выступает за разработку нового режима по контролю за обычными вооружениями, отвечающего сегодняшним реалиям. Мы поддерживаем текущий структурированный диалог по современным и будущим угрозам безопасности. Готовы и далее вносить свой вклад в этот процесс», — сказал Макей.

Кроме того, по мнению Макея, разрешение конфликтов — от Нагорного Карабаха до Украины — ключевое направление деятельности ОБСЕ. А Минские соглашения остаются краеугольным камнем мирного урегулирования в Украине и должны в полной мере выполняться всеми сторонами.

Также необходимо усилить роль ОБСЕ в выстраивании партнерских отношений по борьбе с целым рядом комплексных транснациональных угроз и вызовов, таких как терроризм, киберпреступность, торговля людьми, наркотрафик, миграция.

Министр напомнил, что выступая на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в июле этого года в Минске, Александр Лукашенко призвал к запуску «нового Хельсинкского процесса».

«Беларусь продолжит поддержку любых конструктивных усилий по формированию общей основы во всех измерениях безопасности и по расширению согласованной повестки в ОБСЕ. В этой связи мы рассчитываем на политическую волю всех государств-участников и вклад новых руководителей Секретариата и институтов ОБСЕ, назначенных путем консенсуса в июле этого года. Вместе мы должны придать ОБСЕ новый импульс, действуя в духе совместного владения, и сделать Организацию способной реагировать на современные вызовы», — заявил Макей.

 
Теги: Минск
 
 
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