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Курс биткоина приблизился к $16 тысячам

07.12.2017 17:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек — Sputnik. Курс биткоина на международных биржах превысил отметку в 15 тысяч долларов и приблизился к цифрам в 16 тысяч.

Курс биткоина приблизился к тысячам
© REUTERS/ Ints Kalnins
Биткоин снова побил собственный рекорд и стоит уже 14 тыс. долларов

За сутки курс биткоина поднялся на две тысячи долларов: в среду он составлял 13 тысяч, ночью на четверг — 14 тысяч. Наконец, днем в четверг криптовалюта еще заметно подорожала.

Так, 7 декабря курс биткоина превысил 15 тысяч долларов, а во второй половине дня на одной из бирж — и отметку в 15,8 тысяч долларов. На еще одной биткоин продается по 15,3 тысячи долларов. Эксперты не исключают, что стоимость биткоина может превысить отметку в 16 тысяч долларов.

Таких высоких значений биткоин еще не достигал. Ровно год назад криптовалюта стоила чуть больше 766 долларов, то есть за год она подорожала в 20 раз.

Отношение финансовых аналитиков к биткоинам и другим криптовалютам до сих пор неоднозначное: одни называют их "мыльным пузырем", другие указывают на большие перспективы — особенно после запуска фьючерсов биткоинов.

В Беларуси статус криптовалют пока не определен. Вероятнее всего, в правовое поле они войдут после принятия так называемого "декрета о ПВТ" — сейчас он находится на рассмотрении у президента страны.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Самая известная криптовалюта вновь достигла рекордной стоимости.

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