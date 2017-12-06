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Россельхознадзор отменил спецконтроль продуктов 9 заводов Беларуси
07.12.2017 18:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек – Sputnik. Россельхознадзор отменил действие усиленного лабораторного контроля продуктов питания девяти белорусских производителей, говорится в сообщении российского ведомства, распространенном в четверг.
Ограничительные меры в отношении некоторых белорусских предприятий были введены в конце лета – начале осени текущего года в связи с выявленными нарушениями.
"Принято решение о снятии усиленного лабораторного контроля в отношении продукции девяти белорусских предприятий", – сообщили в Россельхознадзоре.
Там также проинформировали, что снятие ограничений связано с получением результатов расследований по данным предприятиям и корректировочными мерами, которые были приняты белорусским Департамента ветеринарного и продовольственного надзора.
Теперь режим усиленного лабораторного контроля не действует в отношении Дзержинского мясокомбината, Солигорской птицефабрики, ОАО "Смолевичи Бройлер", ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Здравушка-милк", Лидского молочно-консервного комбината, ОАО "Молочные горки", ОАО "Рогачевский МКК" и ОАО "Савушкин продукт".
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Ограничительные меры в отношении некоторых белорусских предприятий были введены в конце лета – начале осени.
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