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Оршанское предприятие "Манули Гидравликс" будет поставлять продукцию на заводы Manitou и Toyota

07.12.2017 19:05 — Новости Экономики | БелТА  
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СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел". Фото из архива
СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел". Фото из архива

7 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел" (Орша) будет поставлять продукцию на европейские заводы корпораций Manitou и Toyota. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор предприятия Андрей Иванюк.

Аудиторскую проверку технологических процессов и продукции представители корпораций провели в ноябре. По ее результатам было выдано положительное заключение, а оршанское предприятие получило сертификат одобрения на поставку своих изделий европейским заводам Manitou и Toyota. Емкость этого направления Андрей Иванюк оценивает в размере около 10% экспорта.

Руководитель считает 2017 год для предприятия удачным. Объем производства за январь-ноябрь вырос на 35% по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года. Во многом этому способствовал запуск в первом квартале двух новых производственных участков: по изготовлению рукавов высокого давления в сборе в промышленных объемах и для обслуживания индивидуальных клиентов.

Продукция "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел" является импортозамещающей. На внутренний рынок Беларуси приходится около 15% общего объема ее реализации. Отгрузки за 11 месяцев этого года выросли вдвое по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года. Основные потребители - Минский тракторный завод, "Амкодор" и "Гомсельмаш".

Экспортная карта предприятия включает более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С начала нынешнего года дополнительно освоены рынки Австралии, Нидерландов, Сингапура и ОАЭ. Объем экспорта за январь-ноябрь вырос на 10%. Увеличился и штат сотрудников: среднесписочная численность работников предприятия составляет 117 человек (на 1 января 2017 года - 102). "Это стало возможным благодаря развитию производства", - отметил руководитель.

Четырехсторонний инвестиционный договор о создании СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел" с размещением производства в Орше между Министерством промышленности Беларуси и учредителями (ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", ОАО "Завод "Легмаш" и итальянская компания Manuli Rubber Industries s.p.a., выступившая в качестве иностранного инвестора) был заключен в мае 2012 года. В декабре 2013 года предприятие было зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Витебск". Запуск единственного в Беларуси производства рукавов высокого давления состоялся в декабре 2014 года. С момента регистрации общий объем инвестиций в основной капитал составил более 15 млн евро. В настоящее время предприятие выпускает около 60 конструкций рукавов высокого давления, в том числе изготовление 14 новых освоено в этом году.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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7 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. СООО "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел" (Орша) будет поставлять продукцию на европейские заводы корпораций Manitou и Toyota....

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