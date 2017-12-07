Тренды, бренды и красотка. Тест-драйв самых модных торговых центров с девушкой из модной индустрии

- Конечно, главный козырь - это Inditex, который вошел сюда почти сразу после открытия. Одной только Zara было бы достаточно, чтобы в Dana Mall ехали со всего Минска и не только, но при этом за считанные месяцы торговый центр заполнился почти под завязку. Это самый новый из всех перечисленных моллов, при этом он занят брендами на 80%, и многие из них представлены только здесь. Даже вечером в будний день в Dana Mall довольно людно. Кроме одежды, здесь продается модная косметика, которой во всем Минске две или три точки, есть гипермаркет Green - пока единственный в столице. То есть Dana Mall не просто заполнили, его заполнили быстро и качественно.



