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Тренды, бренды и красотка. Тест-драйв самых модных торговых центров с девушкой из модной индустрии
08.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
5-е место: Arena-City
Выходим из паркинга в торговый центр и сразу теряемся: есть камеры хранения, есть траволаторы, а как попасть непосредственно в гущу событий? Создается ощущение, что Арена-сити рассчитана в основном на поездки в гипермаркет за продуктами, но для этих целей она слишком громоздкая.
Бутики с брендовой одеждой в основном расположены на втором и третьем этаже, на первом - гипермаркет, и никакой навигации. Мы тратим добрых 15 минут на то, чтобы найти хоть какой-то магазин одежды. Забегая вперед, во всем торговом центре мы обнаружили всего два информационных табло: понять, что к чему, по ним было сложно.
- Магазин-то огромный, - пожимает плечами Ксюша. - Если вынести отсюда все эти мягкие игрушки, детские шмотки, коляски, которые продаются здесь повсюду, и привлечь нормальные бренды, оно бы, может, и неплохо работало. А так - для чего сюда ходить? Покупать здесь куртки за 300 рублей?
- Возможно, проблема в локации. По расположению Arena-City явно проигрывает конкурентам, - считает Ксюша. - Я живу, например, в центре города, и в Arena-City не поеду. На проспекте Победителей не так много жилья, метро вдоль него не ходит, автобусы ходят редко, и при этом Арена-Сити находится возле самой кольцевой - не удивительно, что в ней так пусто.
По наполненности брендами Арена-Сити оказалась аутсайдером среди всех пяти претендентов. Добрая половина торговых боксов здесь пустует и тонет в темноте, вторая половина - разбросана по этажам, спрятана по закоулкам и не представляет собой интереса для покупателя со средним достатком.
- Видно, что вещи, которые здесь продаются, больше рассчитаны на возрастных покупателей. Кроме того, совершенно непонятно, как и для чего здесь сформированы витрины. Вот, что мы видим, глядя на эту витрину? Какой-то набор одежды. “У нас в магазине вы можете купить: юбку, кофту, костюм, можете купить блестящую юбку”. В чем посыл? Что должно привлечь мое внимание? За чем я должна захотеть сюда зайти? “Велик” в витрине магазина, где продают зимние куртки - это вообще “огонь”. Мне не хочется зайти ни в один из этих магазинов, и, даже когда я себя заставляю, не вижу внутри ничего стоящего.
- Многие боксы просто закрыты без объяснения причин. Свет выключен, ролет опущен. Когда вернется продавец? Через пять минут или в следующем месяце? Так торгуют только ИП-шники на Ждановичах. Поднимаешься на этаж и видишь в поле зрения два работающих магазина. Это ведь один из самых крупных торговых центров в Минске, почему в нем ничего не продают?
- К оформлению торгового центра тоже есть вопросы: вот эти подушки безопасности, подвешенные под потолком фудкорта - они зачем? Подозреваю, что это светильники, но большинство из них не горит. Гигантские звезды на фоне обрубленных деревьев - в принципе норм, но на Новый год хочется банальную елку. Ее здесь нет.
- Фудкорт мне нравится. Здесь нет, как в большинстве торговых центров, кучи одинородных фастфудов, которые продают гамбургеры и жареную картошку. И это, безусловно, плюс. Есть национальная кухня, есть азиатская, домашняя, и так далее. Ассортимент небольшой, но разнообразный.
- Из развлечений здесь есть кинотеатр, детский развлекательный центр, ну и фудкорт. Можно было бы назвать Арену-сити торговым центром локального образца, обслуживающим микрорайон Дрозды и Лебяжий, но это не объясняет его грандиозные размеры и огромное количество пустующих боксов. Вечером в будний день в торговом центре штучные посетители, и мне понятно, почему. “Арене-Сити” я ставлю “трояк”. Да и то, только благодаря фудкорту.
4-е место: Galileo
- В Галилео я бываю нечасто. Там продаются бренды самого низкого ценового сегмента и соответствующего качества. Надо сказать, что Галилео рассчитан не на минчан, а на посетителей железнодорожного вокзала, которые в ожидании поезда от нечего делать приходят сюда отдохнуть, поесть и приодеться. Откровенно говоря, Галилео для этих целей маловат. Даже в будний день здесь не протолкнуться.
- С навигацией в принципе порядок: на каждом этаже информационное табло. Вообще, в таком маленьком торговом центре сложно потеряться. Внешне Галилео похож на офисное здание, что не очень привлекательно для покупателей. Внутри тоже все скромно.
- То, о чем я и говорила. Весь фудкорт состоит из фастфуда. Разнообразие минимальное: есть суши и сладости. Никакой здоровой или домашней еды. Мне, как человеку, который не любит фастфуд, выбрать здесь не из чего. Оформление фудкорта как в McDonalds нашего детства: столики, стулья и кадки с цветами.
- Мало того, что здесь представлены самые дешевые бренды, эти бренды в основном предлагают ассортимент одежды для детей и подростков. Надеть эти вещи на взрослого человека можно, но это будет выглядеть не стильно и несолидно.
- В некоторых магазинах - например, Terranova - вещи сброшены в кучу, как на складе. Возникает ощущение, что их просто негде хранить. Брендовую одежду так не продают, это нонсенс.
- Брендов здесь немного, но и сам торговый центр небольшой. Кинотеатр, лавки с напитками, мороженым и другими фишками - это хорошо, это крафтово. Оформление витрин, освещение, новогодний декор - годится. Но лично мне в Galileo делать нечего, и, думаю, многие минчане со мной согласятся. Ставлю ему 5 баллов по 10-балльной шкале.
3-е место: Galleria Minsk
- Galleria расположена в центре города, и это вроде бы хорошо. Место проходное, но, к сожалению, не тусовочное: здесь гуляют, в основном, туристы. Само здание выглядит современно, но совершенно не вписано в окружающую обстановку с брежневскими гостиницами и жилыми домами, выходящими на проспект. Впрочем, наверное это не обязательно. Не совсем понятно, почему слово “Reserved” написано крупнее, чем “Galleria”: возникает ощущение, что это фирменный магазин, а не молл.
- Большой монитор на фасаде, громкая зазывная музыка - Galleria выделяется, привлекает внимание, и это хорошо. Дизайн интерьера хорош: реально много света и воздуха, очень интересная геометрия этажей - мне все нравится.
- Многие бренды, которые здесь представлены, не представлены ни в одном другом молле Минска, и первое время это привлекало сюда посетителей: все хотели посмотреть, что здесь продается. Но, посмотрев, остыли: бренды как бренды, на общем фоне не выигрывают ни дизайном, ни ценой, ни качеством. В большом молле, где таких бутиков - несколько десятков, эти бренды легко нашли бы своего покупателя, но мало кто поедет за ними специально в Galleria Minsk. Сама же по себе Galleria процентов на 40% пока пустует - видимо, дело в очень высоких арендных ставках. Это плохо: торговый центр открылся давно, про него уже успели забыть, а он так и не заполнился.
- То, что здесь есть двухэтажный Reserved - хорошо, посетители могут в нем одном застрять часа на два. Остальные магазины поменьше, но тоже немаленькие. Это вам не боксы два-на-два метра, здесь действительно мог бы поселиться шопинг.
- Есть инфоцентр и навигационные табло, но по последним сложно что-то понять. Я бы здесь не нашла туалет без подсказки.
- Фудкорт красивый, как и все здесь, но ассортимент в нем опять же состоит из фастфуда: шаурма, блины, пицца, жаренная картошка. Единственное, что выбивается из кучи - Salateira. Она дорогая, но я ее люблю.
- Кстати, разного рода еда и развлечения здесь должны занимать весь последний этаж. Но он пустует на 80%, кроме фудкорта здесь почти ничего нет. Повсюду растяжки с надписью “скоро открытие”.
- Ставлю этому торговому центру - 6. Пока мало брендов, мало еды, развлечений я вообще не нашла. Есть уникальные марки, представленные только здесь - это плюс. Есть большие и двухэтажные магазины, где можно убить целый день - это тоже плюс. Архитектура, безусловно, выигрышная. В общем, все неплохо, но нет якорей, которые заставят клиента вернуться. Когда Galleria заполнится, возможно, сюда придет большой шопинг, но пока - увы, нет.
2-е место:
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