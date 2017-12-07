Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные корпоративные кредитные рейтинги «B-/B» компании «Евроторг» и рейтинг «B-» выпуску сертификатов участия в займе компании. Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный».



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Напомним, в октябре «Евроторг», владеющий крупнейшей розничной сетью «Евроопт», разместил через ирландскую Bonitron Designated Activity еврооблигации на 350 млн долларов (ставка купона: 8,75%; срок погашения: 2022 г.) в целях рефинансирования существующих банковских кредитов. Благодаря рефинансированию сроки погашения долговых обязательств продлены, а «Евроторг» обеспечен запасом ликвидности для покрытия высоких валютных рисков, говорится в сообщении S&P.

По мнению аналитиков агентства, структура капитала «Евроторга», которая характеризуется высоким уровнем долговой нагрузки и подверженностью высокому валютному риску, является основным сдерживающим фактором для рейтингов компании. На дату присвоения предварительного рейтинга он был равный страновому. Группа использовала бóльшую часть поступлений по выпуску ценных бумаг для рефинансирования кратко- и среднесрочных обеспеченных долговых обязательств, поэтому агентство не прогнозирует существенного сокращения долга в ближайшие годы.

После размещения еврооблигаций около 81% долга «Евроторга» номинировано в иностранной валюте, главным образом в долларах, в то время как вся выручка генерируется в белорусских рублях. Группа не хеджирует валютный риск и в полном объеме подвержена рискам, связанным с колебаниями обменного курса белорусского рубля, который является волатильной валютой: с 2010 г. белорусский рубль обесценился в 6,5 раза, а с конца 2014 г. девальвация составила около 50%.

Для снижения этого риска «Евроторг» уже разместил на счетах в банках 40 млн долларов из поступлений от облигаций — в дополнение к денежным средствам, генерируемым от операционной деятельности. «Эти средства должны служить в качестве запаса ликвидности на случай резких непредвиденных колебаний валютного курса и соответствующих изменений процентных расходов. Запас в 40 млн долларов в случае резкого обесценения белорусского рубля должно поддержать генерирование денежного потока, который может сократиться в связи с повышением процентных расходов», сказано в сообщении.

Вместе с тем позитивное влияние на кредитоспособность «Евроторга» оказывают ее ведущие позиции «на фрагментированном белорусском рынке розничной торговли продуктами питания, где ее доля превышает совокупную долю пяти ближайших конкурентов, а также широкое присутствие в разных регионах страны и способность генерировать значительные денежные потоки». Агентство также позитивно оценивает значительный объем бизнеса «Евроторга» на внутреннем рынке, поскольку это обусловливает хорошие отношения с местными поставщиками и усиливает переговорную позицию по закупочным ценам, что, в свою очередь, поддерживает показатели прибыльности. S&P также отмечает благоприятное влияние национального законодательства в отношении торговой деятельности, в соответствии с которым значительную долю в некоторых группах продукции в ассортименте компаний должны занимать продукты местного производства, что повышает барьеры для входа иностранных компаний на рынок.