На Ростовской АЭС начался физический пуск новейшего энергоблока №4

6 декабря 2017 года в 19:53 специалисты эксплуатационных служб Ростовской АЭС (г. Волгодонск, филиал Концерна «Росэнергоатом, входит в крупнейший дивизион «Росатома» – электроэнергетический) успешно загрузили в реактор энергоблока №4 первые тепловыделяющие сборки (ТВС).

Физический пуск знаменует собой начало большого этапа работ по подготовке энергоблока №4 Ростовской АЭС с реактором типа ВВЭР-1000 к энергопуску и началу выработки электроэнергии. В процессе физпуска определяются характеристики активной зоны, необходимые при эксплуатации реактора. Программа этапа рассчитана на 25 дней с выводом реактора на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Всего в реакторную зону будет загружено 163 топливные кассеты.

Решение о готовности энергоблока №4 Ростовской АЭС к программе физпуска принято по итогам целевой инспекции Ростехнадзора, в ходе которой была проверена готовность технологических систем и оборудования объекта, персонала энергоблока, эксплуатационной документации к проведению этой операции.

На пусковых операциях присутствовали губернатор Ростовской области Василий Голубев, руководитель Электроэнергетического дивизиона Росатома – генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров, руководитель Инжинирингового дивизиона Росатома – президент Группы компаний ASE (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения энергоблоков Ростовской АЭС) Валерий Лимаренко.

По словам Андрея Петрова, опыт строительства атомных объектов, реализованный на самой южной из российских АЭС, является поистине уникальным. «Это беспрецедентный случай: Ростовская АЭС – единственная атомная станция в современной России, которая за 7 лет запустила на одной площадке три энергоблока (в 2010 году – №2, в 2015 – №3, теперь - №4) и первая в новейшей истории, где было возрождено так называемое «поточное строительство», обеспечивающее как максимально эффективное использование материальных и денежных ресурсов, так и соблюдение директивных сроков строительства. Отмечу, что результат, которым можно и нужно гордиться, – это заслуга единой команды. Главную задачу, поставленную перед нами руководством страны и отрасли по пуску блоков, мы выполняем», – сказал он.

В свою очередь, Валерий Лимаренко отметил, что своевременный выход на этап физического пуска энергоблока №4 – это свидетельство того, что инжиниринговый дивизион последовательно выполняет свои обязательства по вводу новых мощностей. «Ростовская площадка для нас, можно сказать, является образцово-показательной, здесь мы отрабатываем наши передовые технологии управления проектами, внедряем цифровые решения, получая бесценный опыт, который впоследствии тиражируется на другие наши объекты. Это положительно сказывается на сроках и качестве строительства. Хочу поблагодарить всех сотрудников, участвующих в данном проекте!», – сказал он.

Отметим, что энергоблок №4 – это последний сооружаемый энергоблок на Ростовской АЭС, фактически завершающий собой легендарную серию блоков с реакторами типа ВВЭР-1000. Основная характеристика реакторов данного типа, в которых реализованы самые современные подходы к обеспечению безопасности, основанные на принципе глубокоэшелонированной защиты, – это высшая степень надежности.

После завершения этапа физического пуска блока №4 начнется решающая стадия пусковых операций – энергетический пуск и начало подачи электроэнергии потребителям.

Справка

Водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР) относятся к самому распространенному типу реакторов с водой под давлением. В настоящее время в мире эксплуатируется 34 блока с реакторами типа ВВЭР-1000 (в том числе девять – в России), которые суммарно наработали порядка 725 реакторо-лет и за это время выработали 5,5 трлн кВтч электроэнергии. Последние разработки реакторных установок на основе ВВЭР-1000 с повышенными характеристиками безопасности легли в основу инновационного проекта с реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+», по которому в России сооружаются энергоблоки №1 и №2 Нововоронежской АЭС-2, а также №1 и №2 Ленинградской АЭС-2. Стоит отметить, что в ближайшее время также ожидается начало физического пуска на энергоблоке №1 Ленинградской АЭС-2.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт.

Сегодня Ростовская АЭС является одним из самых крупных предприятий энергетической отрасли Ростовской области и Юга страны. Пуск энергоблока №4 позволит устойчиво обеспечивать энергоснабжение всего южного региона России. При этом сама Ростовская область войдёт в десятку российских регионов-лидеров по объёму генерации. Сейчас станция обеспечивает 46% производства электроэнергии в регионе. Электроэнергия от энергоблоков станции поступает в Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский края и в г. Волгодонск, являясь основой энергобезопасности всей энергосистемы Юга страны. С вводом в эксплуатацию нового энергоблока №4 доля станции в производстве электроэнергии в регионе составит более половины - порядка 54%.

Работающий энергоблок №4 может дать в бюджеты всех уровней дополнительно налогов порядка 1 млрд руб. в год, а в первый год после ввода в промышленную эксплуатацию дополнительные отчисления только за счет налога на имущество составят порядка 1,7 млрд рублей.