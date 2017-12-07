Осужденной за коррупцию экс-замдиректора могилевского мясокомбината грозит новый срок

Суд Октябрьского района Могилева начал рассмотрение нового дела ранее осужденной бывшей замдиректора Могилевского мясокомбината Ольги Ногих. Женщину признали виновной в хищении продукции путем злоупотребления своими служебными полномочиями в особо крупном размере и в присвоении имущества, которое ей было вверено, совершенном повторно. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Теперь суд расследует дело о нанесении деятельностью обвиняемой ущерба предприятию в размере 17 тыс. 519 рублей.



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По материалам дела, Ногих с 2012-го по 2015 год похищала предназначенную для дегустации продукцию предприятия. Ее продавали через магазины, а выручку Ногих забирала себе. Общая стоимость похищенного — более 1,45 млрд неденоминированных рублей. Кроме того, ущерб предприятию был нанесен и присваиванием обвиняемой служебного мобильного телефона, списанного как пришедшего в негодность, но которым замдиректора мясокомбината пользовалась еще продолжительное время, отметила гособвинитель. Во время расследования уголовного дела ущерб был возмещен в полном объеме.

Как сообщили БелаПАН в суде, по материалам дела, подсудимая путем предоставления подложных документов приобретала имущество для магазина мясокомбината, деньги за которое она забирала себе. Ольге Ногих инкриминируется несколько эпизодов преступления, квалифицированного как хищение путем злоупотребления служебным положением. Все они датируются 2014 годом, когда женщина занимала должность начальника торгового отдела Могилевского мясокомбината.

На заседании 7 декабря были заслушаны две свидетельницы. Так, кладовщица Ольга Сыромолот рассказала, что Ногих, предоставляя документы на склад, заверяла, что товарно-материальные ценности находятся уже в магазине. Таким образом имущество, например наборы мебели, холодильники и прочее, на склад не привозилось. Продавец магазина «Домовой» Светлана Сидинина сообщила суду, что Ногих иногда покупала у них различные вещи, однако на имеющихся в деле товарных чеках этого магазина указаны не те товары, которые в нем когда-либо продавались.

Отметим, что по первому делу Ногих приговор пока не вступил в законную силу, поскольку был обжалован обвиняемой. Также протест на него заявила прокурор. Апелляционное рассмотрение назначено на 14 декабря.