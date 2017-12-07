Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2017 года

Осенне-зимний период обычно характеризуется постепенным сокращением числа потенциальных арендаторов, однако в ноябре сезонный тренд дал сбой. Судя по поисковой активности, в конце осени желающих снять квартиру в Минске стало больше. По сравнению с октябрем спрос вырос на 6,8%. К слову, год назад потенциальных арендаторов было меньше на треть.

На фоне активизации желающих снять квартиру предложение свободных для заселения объектов закономерно уменьшилось. Общее предложение сократилось по сравнению с октябрем на 2,7%. При этом, вымывание объектов было отмечено у 1- и 2-комнатных квартир, которых стало меньше на 3,5% и 2,5% соответственно, а «трешек», напротив, стало больше на 3,6%.



