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Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2017 года
08.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Осенне-зимний период обычно характеризуется постепенным сокращением числа потенциальных арендаторов, однако в ноябре сезонный тренд дал сбой. Судя по поисковой активности, в конце осени желающих
На фоне активизации желающих снять квартиру предложение свободных для заселения объектов закономерно уменьшилось. Общее предложение сократилось по сравнению с октябрем на 2,7%. При этом, вымывание объектов было отмечено у 1- и 2-комнатных квартир, которых стало меньше на 3,5% и 2,5% соответственно, а «трешек», напротив, стало больше на 3,6%.
Если в октябре положительную ценовую динамику зафиксировали у всех без исключения типов квартир, то в ноябре ростом смогли отметиться только 1-комнатные квартиры. Арендные ставки 2-комнатных квартир не изменились, а «трёшки» - подешевели.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
1-комнатные квартиры — $236 (рост к октябрю на 1,1%);
2-комнатные квартиры — $296 (без изменений);
3-комнатные квартиры — $377 (-3,1% за месяц).
За последний год аренда 1-комнатных квартир в Минске подорожала в среднем на 7%, 2-и 3-комнатных квартир – на 2%.
Разрыв между доходностью аренды и валютных депозитов продолжает увеличиваться. Средняя доходность аренды медленно растёт, а валютные депозиты с каждым месяцем стремительно теряют свою привлекательность. По итогам месяца разрыв между двумя показателями уже превышает 3 процентных пункта, чего в истории наших наблюдений за рынком ещё не было.
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Столичный рынок аренды приближается к «низкому» сезону, когда желающих снять квартиру будет значительно меньше, чем летом. Тем не менее, в ноябре сезонный...
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