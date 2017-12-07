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Биткоин по капитализации попал в топ-5 валют мира

08.12.2017 11:17 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Капитализация биткоина позволила криптовалюте войти в топ-5 мировых валют по этому уровню, свидетельствуют данные бирж криптовалют.

Биткоин продолжает стремительно увеличиваться в цене. Если накануне стоимость криптовалюты превысила 15 тысяч долларов, то уже в пятницу она поднялась выше 17 тысяч долларов.

Биткоин по капитализации попал в топ-5 валют мира
© REUTERS/ Dado Ruvic/Illustration
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Курс биткоина в пятницу, 8 декабря, судя по данным портала Coinmarketcap, составляет 17 тысяч 56 долларов. На некоторых биржах стоимость биткоина уже указывается как 18 тысяч — за сутки валюта поднялась на 15%.

Продолжает расти биткоин и по уровню капитализации. Так, с новой стоимостью криптовалюта обошла по этому показателю индийскую рупию и вошла в топ-5 валют мира. В начале декабря биткоин уже опережал фунт стерлингов и российский рубль.

Сейчас уровень капитализации выше лишь у доллара, евро, китайского юаня и японской йены. Чтобы стать самой капитализируемой валютой в мире, биткоину нужно подорожать почти в пять раз — до отметки, превышающей 80 тысяч долларов за биткоин.

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Рост курса биткоина многие эксперты связывают с небывалым ажиотажем и запуском фьючерсов на биткоины на Чикагской бирже — торги пройдут 10 и 18 декабря. В то же время, в ряде стран фьючерсные торги на криптовалюту запретили (в частности, в Южной Корее). До сих пор специалисты спорят о том, какое будущее ждет биткоин — подорожает ли криптовалюта, стабилизируется или и вовсе "схлопнется".

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Самая известная криптовалюта обошла по капитализации индийскую рупию, российский рубль и фунт стерлингов.

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