Как белорусские власти будут воспитывать жирных котов?

Топ-менеджеры банков, которых власти отождествляют с жирными котами, должны будут заботиться не только о себе, но и о рядовых сотрудниках. По информации БелаПАН, власти обяжут кредитные организации разработать справедливую систему вознаграждения персонала банков. Чтобы не только члены правления, но и кассиры достойно зарабатывали.

Мануал о банковской справедливости

В банковских кругах тему зарплат активно обсуждают еще со второй половины октября. Именно тогда на расширенном правлении Нацбанка было анонсировано совещание у президента, который решил лично разобраться с зарплатами банковских работников.

В ходе ноябрьского совещания Александр Лукашенко выражал недовольство тем, что у «скопища жирных котов» денежные доходы намного выше, чем у простого народа, который «не барствует». Поэтому было дано поручение навести порядок с оплатой труда работников банковского сектора.

На ноябрьское совещание с участием президента выносилось давнее предложение контролирующих органов, которое заключается в том, что зарплаты руководителей коммерческих банков нужно существенно снизить — до уровня оклада главы Нацбанка. Однако, как говорят участники рынка, идти на столь радикальные шаги власти пока не стали.

Для многих экономистов очевидно, что если установить жесткие правила и начать раскулачивать банкиров, то это чревато оттоком квалифицированных специалистов из кредитных организаций и уходом в тень части вознаграждения, которое получают за свой труд топ-менеджеры финансовых институтов.

Тем не менее, по сведениям БелаПАН, определенные требования по вопросам оплаты труда до коммерческих банков будут доводиться.

«Нацбанк, как стало известно, собирается расширить по отношению к коммерческим банкам требования в области корпоративного управления и обяжет банки иметь локальный акт, который должен отвечать на вопрос о справедливом вознаграждении всего персонала банков», — рассказал БелаПАН эксперт в финансовых кругах.

Участники рынка ожидают, что требования Нацбанка, которые касаются условий вознаграждения, регулятор сформулирует в ближайшее время.

«В банках должны быть комитеты по вознаграждению, а в локальных актах, которые разработают коммерческие банки, будут определены фиксированные и нефиксированные выплаты банковским работникам. Возможно, новые правила коснутся также и бонусов, выплачиваемых банкирам по итогам 2017 года», — предполагает эксперт БелаПАН в финансовых кругах.

При этом наблюдатели не сомневаются в том, что Нацбанк в рамках инспекционных проверок будет проверять соблюдение банками подготовленных локальных актов.

«Локальные акты, которые подготовят банки, не должны быть однобокими и отстаивать интересы только руководства коммерческой организации. Должны быть защищены интересы всего персонала банков. У кассиров, например, цена ошибки и материальная ответственность ведь также очень высока», — подчеркивает собеседник БелаПАН в финансовых кругах.

Представители коммерческих банков признают, что зарплаты кассирам нужно повышать. «Экономистов переизбыток, а кассиров не хватает. Работа у них материально ответственная, монотонная, им, наверное, нужно зарплату повышать», — полагает член правления одного из коммерческих банков.

Что касается оплаты труда топ-менеджеров банков, то данный вопрос уже и сегодня в определенной мере регламентирован.

«Зарплата руководителя по законодательству не может превышать восьми средних зарплат по банку, акционеры не могут платить больше. Для других членов правления потолок зарплат законодательно не определен, поэтому их ежемесячный доход может быть и выше, чем у председателя правления», — пояснил БелаПАН представитель одного из банков.

Вечная забота о равенстве

Преференция руководителей банков заключается в том, что у них существует возможность получить бонус по итогам года в случае выполнения установленных перед банком нормативов и показателей эффективности.

Говорят, размер годового бонуса для руководителей госбанков ограничен 12 месячными зарплатами. Для руководителей негосударственных банков такого жесткого ограничения не существует. Видимо, поэтому Александр Лукашенко, поднимая в ноябре тему зарплат в банковском секторе, и демонстрировал свое возмущение денежными доходами банкиров («бонусами можно подавиться»).

Позиция властей заключается в том, что ценностью для страны является равенство, поэтому недопустимо, чтобы банкиры зарабатывали намного больше остальных, считает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

К схожему мнению приходят и другие белорусские экономисты.

«Осенняя риторика на высшем государственном уровне о зарплатах банкиров связана, скорее всего, с тем, что задача по повышению доходов населения до пресловутых 500 долларов решается фрагментарно. У одних зарплата уже намного выше 1000 рублей, у других — намного ниже, расслоение выросло, и власти на примере банкиров стараются показать, что они защищают в стране равенство», — полагает экономист Антон Болточко.

При этом он считает, что государство не должно заниматься административным регулированием уровня оплаты труда в экономике.

«Как только государство начинает ручным образом этим заниматься, стимулы, чтобы трудовые ресурсы перетекали в более эффективные сектора экономики, исчезают, и такая ситуация препятствует экономическому развитию страны», — убежден Антон Болточко.

Белорусские экономисты предполагают, что риторика президента будет отличаться от практики, и до раскулачивания банкиров дело не дойдет.

«Очевидно, что, занимаясь защитой равенства, власти не хотят снизить качество корпоративного управления банков, качество принимаемых там решений и перевести выплату зарплат банкирам в тень», — считает Александр Чубрик.

Но при этом он не исключает, что в будущем к этой банковской теме государство еще может вернуться.

«Тема зарплат банкиров в число приоритетных тем, которые важны для белорусской экономики, точно не входит. Поэтому об этой теме, видимо, скоро забудут до тех пор, пока ею можно будет вновь воспользоваться, чтобы в очередной раз продемонстрировать заботу государства о сохранении равенства в обществе», — предполагает Александр Чубрик.