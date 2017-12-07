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В банках пересмотрят систему оплаты труда
08.12.2017 12:13 — Новости Экономики | БДГ
Нацбанк намеревается расширить требования к коммерческим банкам и разработать справедливую систему вознаграждения сотрудников.
Такие изменения планируется произвести в связи с поручением президента Александра Лукашенко.
Ожидается, что требования к коммерческим банкам будут сформированы в ближайшее время, сообщает
Нацбанк обяжет банки иметь локальный акт, определяющий вопросы вознаграждения сотрудников банка, а также фиксированные и нефиксированные выплаты. Должны быть защищены интересы всего персонала.
Представители банков согласны с тем, что кассирам зарплаты нужно повысить, так как на них лежит высокая материальная ответственность.
Согласно законодательству, топ-менеджеры банков могут иметь зарплату, не превышающую восемь средних зарплат по банку. Ежемесячный доход других членов правления может быть выше, чем у председателя правления, так как законодательно норма не определена.
Однако многие эксперты отмечают, кто жесткие правила и «раскулачивание» банкиров приведет к оттоку квалифицированных специалистов из кредитных организаций и уходу в тень части вознаграждения, которое получают за свой труд топ-менеджеры финансовых институтов.
Напомним, президент Беларуси 16 ноября, заслушивая доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций,
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Нацбанк намеревается расширить требования к коммерческим банкам и разработать справедливую систему вознаграждения сотрудников. Такие изменения планируется...
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