ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В банках пересмотрят систему оплаты труда

08.12.2017 12:13 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Нацбанк намеревается расширить требования к коммерческим банкам и разработать справедливую систему вознаграждения сотрудников.

Такие изменения планируется произвести в связи с поручением президента Александра Лукашенко.

Ожидается, что требования к коммерческим банкам будут сформированы в ближайшее время, сообщает БелаПАН, ссылаясь на слова эксперта из банковской сферы.

Нацбанк обяжет банки иметь локальный акт, определяющий вопросы вознаграждения сотрудников банка, а также фиксированные и нефиксированные выплаты. Должны быть защищены интересы всего персонала.

Представители банков согласны с тем, что кассирам зарплаты нужно повысить, так как на них лежит высокая материальная ответственность.

Согласно законодательству, топ-менеджеры банков могут иметь зарплату, не превышающую восемь средних зарплат по банку. Ежемесячный доход других членов правления может быть выше, чем у председателя правления, так как законодательно норма не определена.

Однако многие эксперты отмечают, кто жесткие правила и «раскулачивание» банкиров приведет к оттоку квалифицированных специалистов из кредитных организаций и уходу в тень части вознаграждения, которое получают за свой труд топ-менеджеры финансовых институтов.

Напомним, президент Беларуси 16 ноября, заслушивая доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций, заявил, что зарплата в банковской сфере должна соответствовать сложившемуся уровню зарплат в стране. А в Беларуси сегодня никто не барствует, а дотянуть даже до средней зарплаты в 500 долларов пока не получается. Топ-менеджеры банков были названы "жирными котами".

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк намеревается расширить требования к коммерческим банкам и разработать справедливую систему вознаграждения сотрудников. Такие изменения планируется...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Как белорусские власти будут воспитывать жирных котов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика