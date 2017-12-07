В банках пересмотрят систему оплаты труда

Нацбанк намеревается расширить требования к коммерческим банкам и разработать справедливую систему вознаграждения сотрудников.

Такие изменения планируется произвести в связи с поручением президента Александра Лукашенко.

Ожидается, что требования к коммерческим банкам будут сформированы в ближайшее время, сообщает БелаПАН , ссылаясь на слова эксперта из банковской сферы.

Нацбанк обяжет банки иметь локальный акт, определяющий вопросы вознаграждения сотрудников банка, а также фиксированные и нефиксированные выплаты. Должны быть защищены интересы всего персонала.

Представители банков согласны с тем, что кассирам зарплаты нужно повысить, так как на них лежит высокая материальная ответственность.

Согласно законодательству, топ-менеджеры банков могут иметь зарплату, не превышающую восемь средних зарплат по банку. Ежемесячный доход других членов правления может быть выше, чем у председателя правления, так как законодательно норма не определена.

Однако многие эксперты отмечают, кто жесткие правила и «раскулачивание» банкиров приведет к оттоку квалифицированных специалистов из кредитных организаций и уходу в тень части вознаграждения, которое получают за свой труд топ-менеджеры финансовых институтов.