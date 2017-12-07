РБ через порты России может экспортировать до 1 млн тонн нефтепродуктов

ГОМЕЛЬ, 8 дек — Sputnik. Беларусь может в следующем году экспортировать через российские порты до миллиона тонн нефтепродуктов, заявил в пятницу в Гомеле глава концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

Российская сторона ранее предлагала обязать белорусские НПЗ экспортировать нефтепродукты через порты РФ. Сегодня республика предпочитает использовать возможности балтийских государств.

Возможно — через российские порты

Тему транспортировки нефтепродуктов обсуждали не так давно и вице-премьеры обеих стран Владимир Семашко и Аркадий Дворкович.

"В протоколе договоренности есть обращение российской стороны, что при условии экономических положительных факторов белорусская сторона до одного миллиона тонн может обеспечить на Усть-Лугу поставку нефтепродуктов", — сообщил журналистам Ляшенко.

Как отметил глава концерна, российской стороной был предпринят ряд мероприятий, которые повысили транзитную привлекательность портов РФ.

Поставки нефти в 2018-м уже согласованы

Беларусь и Россия уже согласовали баланс поставок нефти на следующий год — 24 миллиона тонн "черного золота" поставят трубопроводным транспортом.



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Ляшенко заверил, что график поставок будет в строгом соответствии с подписанным балансом.

Еще в апреле страны подписали пакет документов, закрывший ряд вопросов нефтегазовой сферы. Были достигнуты договоренности о понижающих коэффициентах и объемах поставок на ближайшие годы.

В перспективе Беларусь и Россия рассчитывают создать единый рынок энергоносителей. Ориентировочно это должно произойти в 2020-х годах.