Минфин обещает профицит бюджета в 2018-м в Br730 млн

ГОМЕЛЬ, 8 дек — Sputnik. Профицит республиканского бюджета Беларуси в следующем году ожидается в размере 730 миллионов белорусских рублей, заявил в Гомеле в пятницу в ходе союзного Совмина глава Минфина Владимир Амарин.



© Sputnik / Виктор Толочко Спасет ли дорожающая нефть белорусский бюджет?

Проект бюджета был представлен белорусским парламентариям еще в ноябре, однако до сих пор заседаний Палаты представителей с рассмотрением документа не было. В пятницу руководитель Минфина обнародовал некоторые детали бюджета на 2018-й.

"В проекте бюджета профицит 730 млн рублей, это 0,6-0,7% ВВП", — рассказал журналистам Амарин.

По словам главы Минфина, профицит будет направлен на погашение государственного долга. Уже в начале 2018-го республике надо будет погасить выпуск евробондов на 800 миллионов долларов.

Министр отметил, что бюджет Беларуси на следующий год должен быть подготовлен до 20 декабря — то есть на работу над документом остается чуть менее двух недель.