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Минфин обещает профицит бюджета в 2018-м в Br730 млн

08.12.2017 12:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 8 дек — Sputnik. Профицит республиканского бюджета Беларуси в следующем году ожидается в размере 730 миллионов белорусских рублей, заявил в Гомеле в пятницу в ходе союзного Совмина глава Минфина Владимир Амарин.

Минфин обещает профицит бюджета в 2018-м в Br730 млн
© Sputnik / Виктор Толочко
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Проект бюджета был представлен белорусским парламентариям еще в ноябре, однако до сих пор заседаний Палаты представителей с рассмотрением документа не было. В пятницу руководитель Минфина обнародовал некоторые детали бюджета на 2018-й.

"В проекте бюджета профицит 730 млн рублей, это 0,6-0,7% ВВП", — рассказал журналистам Амарин.

По словам главы Минфина, профицит будет направлен на погашение государственного долга. Уже в начале 2018-го республике надо будет погасить выпуск евробондов на 800 миллионов долларов.

Министр отметил, что бюджет Беларуси на следующий год должен быть подготовлен до 20 декабря — то есть на работу над документом остается чуть менее двух недель.

 
Теги: Гомель
 
 
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Проект республиканского бюджета на следующих год предполагает профицит в 0,6-0,7% ВВП.

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