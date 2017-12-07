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Минфин обещает профицит бюджета в 2018-м в Br730 млн
08.12.2017 12:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
ГОМЕЛЬ, 8 дек — Sputnik. Профицит республиканского бюджета Беларуси в следующем году ожидается в размере 730 миллионов белорусских рублей, заявил в Гомеле в пятницу в
© Sputnik / Виктор Толочко
Проект бюджета был представлен белорусским парламентариям еще в ноябре, однако до сих пор заседаний Палаты представителей с рассмотрением документа не было. В пятницу руководитель Минфина обнародовал некоторые детали бюджета на 2018-й.
"В проекте бюджета профицит 730 млн рублей, это 0,6-0,7% ВВП", — рассказал журналистам Амарин.
По словам главы Минфина, профицит будет направлен на погашение государственного долга. Уже в начале 2018-го республике надо будет погасить выпуск евробондов на 800 миллионов долларов.
Министр отметил, что бюджет Беларуси на следующий год должен быть подготовлен до 20 декабря — то есть на работу над документом остается чуть менее двух недель.
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Проект республиканского бюджета на следующих год предполагает профицит в 0,6-0,7% ВВП.
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