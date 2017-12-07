Вагоны аукнулись. Российский бизнесмен выставил счет правительству Беларуси

Совмин издал два постановления, касаемых иска российской компании «Параллель.ЮК» к Республике Беларусь. В обоих случаях детали дела не раскрываются. TUT.BY попытался разобраться в этой таинственной истории.





Известно, что иск будет рассматриваться в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате России. Интересы белорусского правительства поручено отстаивать четверым адвокатам Адвокатского бюро «Ревера». Это вся ценная информация, которая содержится в документах Совмина.

В пресс-службе правительства отказались от комментариев, поскольку эти постановления «для ограниченного круга лиц». В Международном коммерческом арбитражном суде информацию по делу не разглашают. Представитель «Параллель.ЮК» не ответил на запрос. Один из представителей «Реверы» отказался от комментариев, сославшись на адвокатскую тайну.

Два информированных источника рассказали TUT.BY, что дело касается «бракоразводного процесса» на «Осиповичском вагоностроительном заводе» (ОВЗ).

Напомним, что эта компания была создана в 2008 году на базе вагоноремонтного депо в Осиповичах. Ее акционерами стали Белорусская железная дорога (БелЖД) (26% акций) и российская компания «Гранд Экспресс» (74%). Проектная мощность осиповичского завода должна была достичь 2,5 тысячи грузовых вагонов и 2 тысяч танк-контейнеров в год. В 2011 году для строительства нового завода был привлечен 8-летний кредит Евразийского банка развития (ЕАБР) в размере 63,5 млн долларов. Но в 2015 году санкции Запада против России, падение грузоперевозок и, соответственно, спроса на вагоны, возросшая конкуренция со стороны китайских производителей вагонов больно ударили по производству в Беларуси. Оно практически остановилось. Власти Беларуси считали, что в этом виноват российский акционер. У «Гранд Экспресс» были претензии к БелЖД и белорусскому правительству в части выполнения взятых обязательств по закупке вагонов.

Во второй половине 2015 года ОВЗ допустил ряд просрочек по уплате суммы основного долга и процентов по кредиту ЕАБР. В итоге гасить обязательства пришлось Минфину Беларуси, под гарантии которого был привлечен кредит. Пресс-служба ЕАБР подтвердила TUT.BY, что погашение задолженности было произведено Минфином Беларуси в полном объеме 1 июня 2016 года согласно принятых обязательств. Банк «не имеет финансовых претензий к правительству Беларуси по заключенному договору о предоставлении банковской гарантии».

Далее белорусское правительство для покрытия расходов выставило претензии ОВЗ. Судебным исполнителем были организованы торги, по результатам которых все ликвидное имущество завода было приобретено Могилевским отделением БелЖД. Работники завода перешли на «Осиповичский завод транспортного машиностроения». Такой расклад вызван негативную реакцию в российском «Гранд Экспрессе». «Тысячи наименований различного имущества, от объектов недвижимости до уникальных станков, были оценены в кратчайшие сроки. В спешно организованных торгах не смогли принять участие несколько крупных вагоностроительных компаний, готовых по рыночной стоимости приобрести современный вагоностроительный комплекс и вернуть его к полноценной деятельности», — высказывала недовольство гендиректор «Гранд Экспресса» Ольга Доник. Связаться с представителем «Гранд Экспресса» не удалось.

Попытки российской компании достучаться до властей Беларуси и вернуть себе часть активов не принесли результата. Поэтому им оставалось обратиться в суд.

По состоянию на март 2017 года в списке кредиторов ОВЗ были 39 субъектов хозяйствования, а суммарная задолженность завода перед ними составляла свыше 240,8 млн деноминированных рублей. При этом обязательства завода в 177 раз превышали дебиторскую задолженность и в десять раз больше стоимости его активов.

В конце 2016 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ОВЗ просроченной задолженности на общую сумму более 2,5 млн долларов в пользу ЕАБР.

По информации TUT.BY, основные же претензии предъявляют Михаил Рабинович и его партнеры. Рабиновича называли соучредителем ЗАО «Гранд Экспресс» и он имел хорошие отношения с бывший главой ОАО «Российские железные дороги» Владимиром Якуниным.

Юридическая компания «Параллель.ЮК» также стала кредитором ОВЗ после того, как выкупила долги одного из российских банков, подтвердил TUT.BY антикризисный управляющий завода-банкрота Николай Шевкунов.

«Перед группой [Рабиновича] обязательства суммарно составляли около 10 млн долларов. Но они включили счетчик и насчитали процентов, неустоек и прочего. В итоге долги взлетели до 100 млн долларов», — рассказал собеседник, знакомый с ходом дела.

Учредителем «Параллель. ЮК» является гендиректор компании Андрей Владимирович Северилов, следует из реестра юрлиц РФ. Человек с таким же ФИО является акционером российского «Локо-Банка», как и Михаил Рабинович. По информации газеты « Ведомости », пути Северилова и Рабиновича пересекаются еще в нескольких компаниях.

Партнером Рабиновича в ОВЗ назывался Андрей Кушнарев, который был главой представительства «Гранд Экспресса» в Беларуси. В ноябре 2015 года Евразийский банк развития продал с дисконтом «Параллель.ЮК» долги Кушнарева, который выступал поручителем по кредиту ОВЗ и уплате половины процентов, следует из материалов суда. В августе 2017 года Одинцовский городской суд Московской области постановил взыскивать с Кушнарева в пользу «Параллель.ЮК» неустойку за неисполнение обязательства по оплате половины процентов по кредитному договору и за нарушение сроков оплаты на сумму около 2 млн долларов. По информации TUT.BY, долги до сих пор не погашены. А след Кушнарева тем временен и вовсе простыл.

В марте текущего года ОВЗ был признан банкротом, и в отношении него открыто ликвидационное производство. Сейчас проходят аукционы по продаже имущества на сумму 7 млн рублей. До окончания ликвидации осталось чуть больше трех месяцев.