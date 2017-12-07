Децентрализоваться или погибнуть. 10 историй вокруг блокчейна, которыми он похож на интернет 90-ых

Многие истории, которые происходят сегодня вокруг блокчейна очень похожи на то, что происходило вокруг Интернета в конце 90-ых, пишет в своем аккаунте в Facebook ИТ-предприниматель Виктор Прокопеня . Сравнение конечно спорное, но выглядит интересно, так как и та и другая технологии про децентрализацию.



о предоставлено пресс-службой VP Capital

1. Интернет породил большое количество совершенно неожиданных миллионеров и миллиардеров, также как и блокчейн сегодня. Лучший анекдот на тему в картинке к посту.





2. Интернет был дико медленным. Также как и сейчас текущие практические применения блокчейна. Достаточно было запустить котиков, чтобы потопить этериум. Интересно, что сегодня мы почти не используем софт, написанный в конце 90ых. Ровно как и, видимо, будет справедливо сказать, что весь софт написанный для применения блокчейна врядли будет использоваться через 20 лет. Идеи остаются, в то время как конкретным реализациям надо пройти много итераций прежде чем это становится масс маркет.

3. Это бесподобное выражение лица, тех кому ты объясняешь что такое блокчейн сегодня абсолютно идентично с тем, которое наблюдал в конце 90ых, когда рассказывал что такое Интернет. (Да я плохо объясняю :)) Интересно, что сегодня никому не надо объяснять что такое Интернет.

4. Огромное количество мошенников и в конце 90-ых вокруг Интернета как и сегодня вокруг блокчейна. Это не означает, что как тогда, так и сейчас нет порядочных людей вокруг сравниваемых технологий.

5. Пузырь дот комов и многочисленные пузыри вокруг блокчейна. Рынок не понимал как оценивать онлайн компании, также как и не представляет как можно оценивать способы применения блокчейна. Сегодня три венчурных капиталиста плюс минус 30 процентов оценят стартап без выручки почти на любой стадии.

6. Вообще не понятно было куда это все нас приведет и как это изменит жизнь. Также и сегодня с блокчейном.

7. Как и блокчейн сегодня, так и всякие истории вокруг применения Интернета были абсолютно не предусмотрены законодательством. Право всегда отстает от жизни. Рассуждения о праве вокруг Интернета в те годы вводили в ступор почти любого юриста, также как и сейчас происходит с блокчейном.

8. Рассуждения про Интернет в конце 90ых большинства тех кто думал, что понимает что это, были похожи на рассуждения подростков про секс — никто им не занимался, но за то все про него говорят. Тоже самое происходит вокруг блокчейна сегодня — люди, начитавшись простых статей делают умозаключения о будущем использовании технологии. Единственные, кто постепенно понимали масштаб того, каким образом Интернет изменит мир в конце 90ых были те, кто его больше всего использовал. Возможно, похожее сейчас происходит и с блокчейном.

9. Очень модно было сказать, я вышел в интернет. Также как сейчас модно сказать, я купил биткоин.

10. И тогда и сейчас было море ретроградов, которые говорили что все это бред — надо все запретить и всех расстрелять. Полезной информации в СМИ тогда про Интернет как и сейчас про блокчейн крайне мало.

Однако, прошло 20 лет. Все вышеописанные проблемы применения Интернета были успешно решены обществом и никому в голову не приходит, что Интернет это только для психов, гигов или мошенников. И блокчейн и Интернет технологии прежде всего про децентрализацию. Мир становится все сложнее. СССР не успел вовремя «децентрализоваться» и теперь есть классная книжка Гайдара «Гибель Империи».

Следующие 20 лет обещают быть ОЧЕНЬ интересными :)