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Реконструкция моста в Житковичах может занять год
08.12.2017 15:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Ремонт моста между Житковичами и Туровом может занять год, сообщил Sputnik в пятницу главный инженер РУП "Гомельавтодор" Сергей Конаков.
Мост над рекой Припятью между Житковичами и Туровом
Как рассказали Sputnik в "Гомельавтодоре", ремонт моста может занять и год, однако конкретные сроки сейчас назвать невозможно.
"Дождемся вердиктов комиссии", — сообщил главный инженер предприятия.
Только после проверки специальной комиссии можно будет говорить не только о сроках реконструкции моста в Житковичском районе, но и о причинах случившегося инцидента.
"Скоро будет организован понтонный мост — уже есть договоренность с военными", — добавили в "Гомельавтодоре".
Мост через Припять в Житковичском районе соорудили в 1985-м. При длине в 888 метров он является самым длинным в области. Два года назад мост реконструировали — меняли верхнее покрытие.
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Вскоре Гомельавтодор соорудит понтонный мост - в этом дорожникам помогут военные.
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