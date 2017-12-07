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Реконструкция моста в Житковичах может занять год

08.12.2017 15:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Ремонт моста между Житковичами и Туровом может занять год, сообщил Sputnik в пятницу главный инженер РУП "Гомельавтодор" Сергей Конаков.

Реконструкция моста в Житковичах может занять год
CC BY 2.0 / thecrazyfilmgirl / Stop Sign
Движение по аварийному мосту в Житковичском районе запретили для всех

Мост над рекой Припятью между Житковичами и Туровом треснул накануне: его закрыли для движения транспорта, а в пятницу — и для пешеходов. Сейчас там организована переправа людей через реку на катерах МЧС.

Как рассказали Sputnik в "Гомельавтодоре", ремонт моста может занять и год, однако конкретные сроки сейчас назвать невозможно.

"Дождемся вердиктов комиссии", — сообщил главный инженер предприятия.

Только после проверки специальной комиссии можно будет говорить не только о сроках реконструкции моста в Житковичском районе, но и о причинах случившегося инцидента.

"Скоро будет организован понтонный мост — уже есть договоренность с военными", — добавили в "Гомельавтодоре".

Жители Житковичей о закрытии аварийного моста: Туров стал автономией >>

Мост через Припять в Житковичском районе соорудили в 1985-м. При длине в 888 метров он является самым длинным в области. Два года назад мост реконструировали — меняли верхнее покрытие.

 
Теги: Минск
 
 
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Вскоре Гомельавтодор соорудит понтонный мост - в этом дорожникам помогут военные.

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