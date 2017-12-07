Беларусь предлагает России расшить узкие места для решения проблемных вопросов

Во время встречи в узком составе

8 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает России расшить узкие места для решения вопросов двустороннего взаимодействия. Эта тема обсуждается на встрече премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Встреча в узком составе предваряет заседание Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков отметил, что интенсивные двусторонние контакты дают определенные результаты, в том числе в торгово-экономическом сотрудничестве. "Мы сегодня собрались в таком составе до союзного Совмина, чтобы расшить имеющиеся узкие места. Это позволит решить возникающие проблемы двустороннего сотрудничества и двигаться дальше по тем направлениям, которые мы считаем важными", - сказал премьер-министр. По его словам, сегодняшняя работа союзного Совмина должна быть положительно оценена бизнесом, органами госуправления и гражданами двух стран.

Дмитрий Медведев предложил обменяться мнениями по основным направлениям двустороннего сотрудничества.

Главы правительств Беларуси и России посетили сегодня в Гомеле Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. "Это очень хороший пример нашего взаимодействия в рамках Союзного государства", - считает Дмитрий Медведев. Работа РНПЦ особенно важна с учетом того, что регионы двух стран пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС.-0-