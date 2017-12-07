Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за развитие конкуренции в условиях открытости белорусской экономики. Об этом глава государства заявил сегодня во время встречи с коллективом ОАО «Камволь», передает корреспондент БЕЛТА.

Работники предприятия поинтересовались у президента, возможно ли закрепить преимущество использования тканей ОАО «Камволь» на внутреннем рынке. В ответ Александр Лукашенко сказал, что государство продолжит оказывать поддержку предприятию. «Но имейте в виду: закрыться от продаж турецких, российских, китайских тканей мы не сможем. Как минимум по двум причинам. Во-первых, из-за конкуренции. Есть конкуренция — есть качество и рост. Поэтому вам нужна конкуренция. Во-вторых, мы — не огромная страна, которая управляет миром. Сейчас таких стран почти нет. Если мы закроемся от кого-то, то быстро закроются и от нас», — подчеркнул президент.

Глава государства рассказал, что перед руководством предприятия и концерна «Беллегпром» поставлена задача в будущем году поставить для переработки на внутреннем рынке 1,5 млн погонных метров тканей.

«Пока у нас есть разного рода возможности, чтобы раскрутить вас, поднять, покупать ткани, особенно для школьников, силовых структур. И чтобы обычные швейные комбинаты покупали. Главное — это вы. Будет качественная ткань, тогда и поддерживать вас не в чем», — отметил Александр Лукашенко.

Президент акцентировал внимание, что Беларусь — страна с экспортно ориентированной экономикой. «Мы больше продаем произведенного, чем потребляем. Поэтому нужно действовать аккуратно и осторожно. Дайте качественную ткань, а там мы разберемся», — добавил он.

Также был затронут вопрос возможности предоставления льгот белорусским швейным предприятиям на покупку тканей ОАО «Камволя» для последующего пошива из нее готовых изделий. И в этом президент пообещал поддержку, но в разумных пределах.

«Сегодня швейным производством заниматься выгодно. Швей в стране не хватает. И эта нехватка серьезно подняла заработную плату. Швея сегодня получает приличные деньги. Поэтому мы поддерживаем и будем поддерживать швейное производство. Но еще раз подчеркиваю: все это не беспредельно. Мы и так вложили больше $ 100 млн в ваше производство. И вы не ждите дополнительных льгот», — сказал Александр Лукашенко.

«Государство подставит свое плечо, где только возможно. Я же понимаю: новое фактически производство. Пока вы подниметесь на соответствующий уровень, будем поддерживать. Но у вас не должно быть этих настроений: рынок закрыть, никого не пускать, будем перерабатывать только ткани „Камволя“. Не на это ориентируйтесь — ориентируйтесь на то, что будет тяжело, и в этой конкуренции надо победить. Для этого есть все. Поэтому выбрасывайте из головы все по льготам. Будут льготы — хорошо, но вы ориентируйтесь на работу в равных условиях», — подытожил президент.