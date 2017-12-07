Советник властей Узбекистана Цепкало назвал главную ошибку при создании ПВТ в Беларуси

На днях бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало в очередной раз наведался в Узбекистан и стал главным ньюсмейкером для местных СМИ. Однако этому предшествовали переговоры в Мининфокоме Узбекистана.



2 марта 2017 года Валерий Цепкало был освобожден от должности директора госучреждения «Администрация Парка высоких технологий», которое возглавлял с момента создания в 2005 году. После этого он занялся консалтингом. Фото: inha.uz

В ходе встречи Цепкало выразил готовность оказывать необходимую практическую помощь Инновационному Центру Mirzo Ulugbek Innovation Center в становлении и развитии отрасли разработки компьютерных программ. Это, прежде всего, привлечение и создание в Узбекистане центров разработки программного обеспечения для ведущих ИТ-корпораций, создание лабораторий по подготовке ИТ-специалистов на базе ведущих технических университетов Узбекистана и другие, говорится в сообщении ведомства.

На одном из местных телеканалов Цепкало был представлен как советник по развитию Mirzo Ulugbek Innovation Center. Этот ИТ-парк был создан в 2017 году и получил на основании указа президента Узбекистана особый правовой режим и налоговые преференции. В настоящее время центр уже насчитывает 147 резидентов.

Валерий Цепкало считает, что в Узбекистане есть все условия для создания успешного инновационного центра. Но для начала нужно заложить крепкую основу. Первые серьезные результаты можно будет увидеть через 3−4 года.

При создании Mirzo Ulugbek Innovation Center был изучен , в том числе передовой опыт Беларуси по созданию ПВТ, этапы его становления и развития, приведших белорусскую ИТ-отрасль к ведущим позициям в мировом масштабе, говорится в сообщении Мининфокома Узбекистана.

— Самую серьезную ошибку, если мы и допустили, то при создании инфраструктуры, — сказал Цепкало, отвечая на вопрос телеканала UZREPORT.TV о том, какие ошибки были допущены при создании ПВТ. — Важно найти баланс между интересами государства, интересами инвесторов, которые вкладывают ресурсы в развитие инфраструктуры, и технологическими компаниями, резидентами парка. Мы допустили ошибки, когда отдавали приоритет компаниям, которые инвестируют в недвижимость. Мы хотели, чтобы инфраструктура была быстро построена. В результате потеряли около двух лет, прежде чем перешли к активному освоению территории парка. Сейчас в Минске есть крупный ["айтишный"] микрорайон.

Напомним, что в 2007 году израильский холдинг Fishman Group пообещал вложить в создание инфраструктуры ПВТ более 500 млн долларов. Однако обещания в полной мере не сдержал. Были построены три жилых дома и бизнес-центр. Строительством офисных зданий и жилья занялись резиденты парка и Мингорисполком.

Цепкало был в Узбекистане с восьмидневным визитом при содействии совместного проекта Мининфокома и ПРООН «Содействие в развитии эффективного государственного управления и цифровой трансформации» для ознакомления с условиями формирования и активного развития высокотехнологичных отраслей экономики, основанных на использовании ИКТ.

Участники рынка связывают инвестиционную активность Узбекистана с именем российского миллиардера Алишера Усманова (5-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes, состояние 15,2 млрд долларов). Он родился в Узбекистане, однако позже переехал в Россию.

В недавнем интервью Reuters он подтвердил сотрудничество с властями Узбекистана в части реставрации исторических памятников и бизнеса с металлургическими предприятиями. «Моя роль — это совет, консалтинг и благотворительные проекты», — отметил бизнесмен.

В сентябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев использовал частный самолет Усманова для поездки на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. Усманов отметил в разговоре с Reuters, что был готов предоставить самолет бесплатно, но Узбекистан настоял на оплате.

Бизнесмен сказал также, что готов вложить в Узбекистан «сколько может». По его словам, многие страны были бы готовы инвестировать в Узбекистан при наличии благоприятного инвестиционного климата и гарантий того, что их капитал будет защищен.