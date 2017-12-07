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Советник властей Узбекистана Цепкало назвал главную ошибку при создании ПВТ в Беларуси
08.12.2017 16:45 — Новости Экономики | Tut.by
На днях бывший глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало в очередной раз наведался в Узбекистан и стал главным ньюсмейкером для местных СМИ. Однако этому предшествовали переговоры в Мининфокоме Узбекистана.
В ходе встречи Цепкало выразил готовность оказывать необходимую практическую помощь Инновационному Центру Mirzo Ulugbek Innovation Center в становлении и развитии отрасли разработки компьютерных программ. Это, прежде всего, привлечение и создание в Узбекистане центров разработки программного обеспечения для ведущих ИТ-корпораций, создание лабораторий по подготовке ИТ-специалистов на базе ведущих технических университетов Узбекистана и другие, говорится в
На одном из местных телеканалов Цепкало был представлен как советник по развитию Mirzo Ulugbek Innovation Center. Этот ИТ-парк был создан в 2017 году и получил на основании указа президента Узбекистана особый правовой режим и налоговые преференции. В настоящее время центр уже насчитывает 147 резидентов.
Валерий Цепкало считает, что в Узбекистане есть все условия для создания успешного инновационного центра. Но для начала нужно заложить крепкую основу. Первые серьезные результаты можно будет увидеть через 3−4 года.
При создании Mirzo Ulugbek Innovation Center
— Самую серьезную ошибку, если мы и допустили, то при создании инфраструктуры, — сказал Цепкало, отвечая на вопрос телеканала
Напомним, что в 2007 году израильский холдинг Fishman Group пообещал вложить в создание инфраструктуры ПВТ более 500 млн долларов. Однако обещания в полной мере не сдержал. Были
Участники рынка связывают инвестиционную активность Узбекистана с именем российского миллиардера Алишера Усманова (5-е место в списке богатейших россиян по версии Forbes, состояние 15,2 млрд долларов). Он родился в Узбекистане, однако позже переехал в Россию.
В недавнем интервью Reuters он
В сентябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев использовал частный самолет Усманова для поездки на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. Усманов отметил в разговоре с Reuters, что был готов предоставить самолет бесплатно, но Узбекистан настоял на оплате.
Бизнесмен сказал также, что готов вложить в Узбекистан «сколько может». По его словам, многие страны были бы готовы инвестировать в Узбекистан при наличии благоприятного инвестиционного климата и гарантий того, что их капитал будет защищен.
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В ходе встречи Цепкало выразил готовность оказывать необходимую практическую помощь Инновационному Центру "Mirzo Ulugbek Innovation Center" в становлении и развитии отрасли...
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