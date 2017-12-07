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Минэнерго РФ думает о поставках высокосернистой нефти в Беларусь по железной дороге

08.12.2017 16:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Минэнерго РФ обсуждает идею поставок нефти с высоким содержанием серы в Беларусь по железной дороге, сообщил журналистам замминистра энергетики Кирилл Молодцов.

«Пока она [идея] обсуждается», — сказал он, отметив, что белорусский завод «Нафтан» примерно такой же по характеристикам, как «Танэко», то есть готов к переработке высокой серы.

«До 2% точно могут дойти. Важный вопрос в этом случае — выход светлых», — отметил замминистра.

Молодцов напомнил, что российская нефть идет в основном в Европу, где заинтересованы в высокосернистой нефти, потому что выход продукции тоже зависит от количества серы.

«При этом мы считаем, что у нас достаточно большой объем легкой нефти должен появиться на горизонте 2019−2020 годов, в первую очередь за счет северных проектов. У нас произойдет некое смешение, в результате чего улучшится качество нефти на заводах. Поэтому сама цель заниматься переработкой высокоплотной и сернистой нефти, она стоит, но пока ситуация прогнозируемая. Кстати, сера тоже хороший продукт. Можно провести аналогию с ситуацией, которая была раньше с газом. В свое время „жирный“ газ, то есть газ с высоким содержанием „жирных“ фракций, тоже, не разделяя, поставляли в Европу. В результате вся нефтехимия Европы была поднята, а мы в этой части пока отстаем», — отметил замминистра.

Он полагает, что в любом случае качество российской нефти будет находиться в пределах того, что сейчас предусмотрено схемой нормальных грузопотоков.

«Ситуация в 2016 году была хорошей, в начале 2017 года тоже неплохой, но с учетом того, что у нас в будущем году предстоит увеличение объемов поставки на Китай, возникает простой вопрос — как будет меняться и может ли меняться качество нефти на наших основных заводах. Задача — его сохранить», — добавил Молодцов.

 
 
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Российская нефть идет в основном в Европу, где заинтересованы именно в высокосернистой нефти.

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