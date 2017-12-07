Белорусам помогли «прокачать» бизнес в форме игры

Белорусов в игровой форме научили развивать бизнес на глобальном онлайн-рынке. Новые возможности предоставили эксперты масштабной инициативы «Куфаризация».

Они организовали 7 декабря в Могилеве бесплатные мастер-классы и деловую игру. Образовательный проект проводит крупнейшая в стране площадка объявлений Куфар при поддержке Министерства по налогам и сборам и Министерства экономики.

Мероприятие в формате бизнес-игры прошло в Могилеве впервые. Оно объединило более 70 предпринимателей, которые после мастер-классов и налоговых консультаций сразились в интеллектуальном квизе. Команды по 5-6 человек ответили на 35 вопросов о бизнесе, рекламе и белорусских законах. Меньше всего трудностей вызвали загадки об онлайн-технологиях, а самыми сложными оказались вопросы о налогах.

Финалисты игры получили 20 тыс. куфов на развитие бизнеса в интернете. Такой суммы хватит на то, чтобы год размещать товары на Куфаре, площадке объявлений, которой пользуется каждый четвертый пользователь Байнета.

“Мир меняется, а вместе с ним – и правила рынка. Если раньше было достаточно открыть точку в торговом центре, то сейчас этого мало – потребитель ищет товары в интернете. Однако белорусские ИП все еще испытывают сложности, когда речь заходит о продвижении онлайн, – прокомментировал начальник управления коммерции и маркетинга Куфара Илья Жуковец. – Проект «Куфаризация» призван помочь развитию малого и среднего бизнеса в стране, в том числе в Могилевском регионе. Через лекции и бизнес-квиз мы рассказываем, как начать получать заказы в интернете и помогаем выйти на глобальный онлайн-рынок”.

Мероприятия нового формата прошли уже в четырех регионах Беларуси. Уникальность проекта – в сочетании технологий геймификации с реальными примерами из бизнес-практики. Мастер-классы экспертов дополняет интеллектуальный квиз, разработанный МозгоБойней и Куфаром. Игровая форма выбрана неслучайно – она позволяет закрепить полученные знания в нескучном формате.

«Электронная торговля и коммерция в Беларуси стремительно развивается. Только на интернет-шопинг в прошлом году было потрачено 360 млн. долларов. Текущий год и вовсе может стать переломным – бизнес активно уходит в онлайн, – объяснил Илья Жуковец. – Мы надеемся, что знания, полученные на «Куфаризации» помогут белорусским предпринимателям добиться успеха на онлайн-рынке, а регионам - получить большую выручку. Ведь неслучайно во многих странах именно малый и средний бизнес является драйвером экономики».

Гости мероприятия получили подсказки о том, как развивать свой бизнес и выйти на глобальный онлайн-рынок. Организаторы образовательной инициативы рассчитывают на «эффект домино»: те, кто получил от экспертов полезную информацию, сможет поделиться ей с другими.

«Могилевские предприниматели, в том числе старше 35 лет, сейчас активно осваивают интернет. Они начинают доверять онлайн-продажам и ищут эффективные способы продвижения в интернете. Такие проекты, как “Куфаризация”, могут ускорить этот процесс», – отметил один из финалистов бизнес-игры Дмитрий Олехнович, развивающий свое дело в сфере маркетинга.

По мнению экспертов, интернет-каналы сейчас проникают во все сферы бизнеса. «За последние 10 лет кардинально изменились как рынок, так и технологии. Причем далеко не всегда они обходятся дорого, – убеждена представитель бизнес-школы ИПМ в Могилеве Татьяна Чуешова. – Проблема кроется в том, что люди не хотят учиться. А еще сразу ожидают прибыли: вкладывают большие деньги и хотят окупиться за два месяца. Надо понимать, что если за пару месяцев удается вывести бизнес “в ноль”, то это уже успех. А дальше нужно постоянно работать: пробовать новые инструменты, анализировать, наращивать конкурентные преимущества. И не лениться - ведь мотивированные предприниматели чаще всего добиваются успеха”.

После Могилева проект «Куфаризация» продолжит турне по стране. В Бресте бесплатные мастер-классы и бизнес-игра пройдут 14 декабря.

Справка

«Куфаризация» – проект, созданный крупнейшей в Беларуси площадкой объявлений «Куфар» и интеллектуальным квизом «МозгоБойня». Инициативу поддерживают Министерство экономики и Министерство по налогам и сборам. Цель проекта – помочь развитию сегмента малого и среднего бизнеса Беларуси, предоставить белорусским предпринимателям подсказки о том, как начать развивать свой бизнес в онлайне.

* – по данным независимого исследования Gemius