ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Рейтинг Байнета» назвал лучшие агентства Беларуси

08.12.2017 17:26 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Проект «Рейтинг Байнета» назвал лучшие агентства Беларуси по контекстной рекламе и клиентоориентированности.

В Минске объявлены результаты Рейтинга агентств по контекстной рекламе и Рейтинга интернет-агентств по удовлетворенности клиентов, которые второй год подряд проводятся проектом «Рейтинг Байнета». Церемония награждения победителей состоялась 6 декабря в бизнес-клубе  IMAGURU.

Рейтинг удовлетворенности

В этом году в рейтинге приняло участие 13 агентств и web-разработчиков в шести номинациях: лучшие web-студии, SMM- и digital-агентства, SEO-компании, интернет-медиа агентства и агентства по контекстной рекламе. Авторы опросили 160 клиентов компаний-участников.

Согласно полученным данным 96% клиентов готовы рекомендовать интернет-агентства, с которыми они работали, а также далее работать с ними. По оценкам партнеров проекта - компании EnterInvest, которая адаптировала для исследования известную международную методику консалтинговой компании Bain (топ-3 консалтинговых компаний в мире), максимальное значение этого показателя из мирового опыта составляет 97%.

Также 73% клиентов белорусских интернет-агентств не готовы менять подрядчика и рассматривать предложения других агентств.

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что компании-участники Рейтинга действительно обладают высоким уровнем клиентоориентированности. Средний балл удовлетворенности результатами работы агентств составил 8,8 из 10 максимально возможных баллов.

Общий рейтинг белорусских интернет-агентств по удовлетворенности клиентов (без учета номинаций)

Место

Название

Балл

1

ИКВАДАРТ

866,9

2

ZmitroC

862,5

3

AB marketing

856,4

4

2 МЕДВЕДЯ

832,7

4

Медиа Лайн

832,1

5

INCREASE

824,0

6

GUSAROV

801,1

7

Seobility

798,0

8

Xameleon

780,5

9

Egorov Agency

766,0

10

Ariol

714,7

11

Digesta Digital

686,0

12

ArtisMedia

663,3

Руководитель «Рейтинга Байнета» Анна Ходанович отмечает, что «в данном рейтинге агентства любых масштабов могут показать свой уровень клиентоориентированности в одном или нескольких из направлений интернет-маркетинга и получают объективные данные об удовлетворенности своих клиентов, которых они обслуживали за последний год».

Рейтинг агентств по контекстной рекламе

В данном рейтинге в этом году приняло участие 6 агентств, которые за год освоили бюджет равный $2 млн. На их аккаунтах Google и Яндекс было обслужено 639 клиентов. Средний ежемесячный чек на одного клиента составил $560.

Эксперты «Рейтинга Байнета» оценивают годовой объем рынка контекстно-медийной рекламы в $22 млн. Всего на рынке Беларуси представлено более 100 агентств, оказывающих услуги по размещению интернет-рекламы в контекстно-медийных сетях Google и Яндекс. Причем примерно 30 из них генерируют около 80% оборота данного сегмента интернет-рекламы.

Основные показатели, которые учитывались при составлении Рейтинга агентств по контекстной рекламе:

  • Опыт и масштаб агентства (время работы компании на рынке и количество штатных сотрудников, работающих в направлении «контекстная реклама»).
  • Реализованные за год проекты (количество завершенных проектов за период с 1 сентября прошлого года по 31 августа текущего по масштабу кампаний).
  • Количество сертификатов у агентства и количество сертификатов сотрудников, работающих в компании.
  • Средние показатели качества проведенных рекламных кампаний в системах контекстно-медийной рекламы (CTR)
  • Итоги Рейтинга белорусских агентств по контекстной рекламе

Место

Название

Балл

1

GUSAROV

97,9

2

Seobility

80,7

3

Seologic

44,2

4

INCREASE

34,0

5

AB marketing

29,7

6

Ziex

24,7

Основные цели проекта «Рейтинг Байнета» – улучшение экосистемы в сфере бизнес-отношений между заказчиками и интернет-агентствами, а также развитие цивилизованных отношений между игроками интернет-рынка и заказчиками интернет-услуг на белорусском рынке.

Для кого полезны рейтинги:

- клиентам-рекламодателям/заказчикам – они будут знать, к кому обратиться за качественным интернет-сервисом в том или ином направлении, обладая информацией об основных игроках рынка и их компетенциях;

- агентствам-участникам – рейтинг является эффективным инструментом привлечения новых клиентов, оценки конкурентного окружения и развития своего бизнеса.

Исследование проводилось в партнерстве с Консалтинговой компанией EnterInvest и Адвокатским бюро «Степановский, Папакуль и партнёры».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект «Рейтинг Байнета» назвал лучшие агентства Беларуси по контекстной рекламе и клиентоориентированности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусам помогли «прокачать» бизнес в форме игры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика