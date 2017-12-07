Проект «Рейтинг Байнета» назвал лучшие агентства Беларуси по контекстной рекламе и клиентоориентированности.

В Минске объявлены результаты Рейтинга агентств по контекстной рекламе и Рейтинга интернет-агентств по удовлетворенности клиентов, которые второй год подряд проводятся проектом « Рейтинг Байнета ». Церемония награждения победителей состоялась 6 декабря в бизнес-клубе IMAGURU.

Рейтинг удовлетворенности

В этом году в рейтинге приняло участие 13 агентств и web-разработчиков в шести номинациях: лучшие web-студии, SMM- и digital-агентства, SEO-компании, интернет-медиа агентства и агентства по контекстной рекламе. Авторы опросили 160 клиентов компаний-участников.

Согласно полученным данным 96% клиентов готовы рекомендовать интернет-агентства, с которыми они работали, а также далее работать с ними. По оценкам партнеров проекта - компании EnterInvest, которая адаптировала для исследования известную международную методику консалтинговой компании Bain (топ-3 консалтинговых компаний в мире), максимальное значение этого показателя из мирового опыта составляет 97%.

Также 73% клиентов белорусских интернет-агентств не готовы менять подрядчика и рассматривать предложения других агентств.

На основании этих данных можно сделать вывод о том, что компании-участники Рейтинга действительно обладают высоким уровнем клиентоориентированности. Средний балл удовлетворенности результатами работы агентств составил 8,8 из 10 максимально возможных баллов.

Общий рейтинг белорусских интернет-агентств по удовлетворенности клиентов (без учета номинаций)

Руководитель «Рейтинга Байнета» Анна Ходанович отмечает, что «в данном рейтинге агентства любых масштабов могут показать свой уровень клиентоориентированности в одном или нескольких из направлений интернет-маркетинга и получают объективные данные об удовлетворенности своих клиентов, которых они обслуживали за последний год».

Рейтинг агентств по контекстной рекламе

В данном рейтинге в этом году приняло участие 6 агентств, которые за год освоили бюджет равный $2 млн. На их аккаунтах Google и Яндекс было обслужено 639 клиентов. Средний ежемесячный чек на одного клиента составил $560.

Эксперты «Рейтинга Байнета» оценивают годовой объем рынка контекстно-медийной рекламы в $22 млн. Всего на рынке Беларуси представлено более 100 агентств, оказывающих услуги по размещению интернет-рекламы в контекстно-медийных сетях Google и Яндекс. Причем примерно 30 из них генерируют около 80% оборота данного сегмента интернет-рекламы.

Основные показатели, которые учитывались при составлении Рейтинга агентств по контекстной рекламе:

Опыт и масштаб агентства (время работы компании на рынке и количество штатных сотрудников, работающих в направлении «контекстная реклама»).

Реализованные за год проекты (количество завершенных проектов за период с 1 сентября прошлого года по 31 августа текущего по масштабу кампаний).

Количество сертификатов у агентства и количество сертификатов сотрудников, работающих в компании.

Средние показатели качества проведенных рекламных кампаний в системах контекстно-медийной рекламы (CTR)

Итоги Рейтинга белорусских агентств по контекстной рекламе

Место Название Балл 1 GUSAROV 97,9 2 Seobility 80,7 3 Seologic 44,2 4 INCREASE 34,0 5 AB marketing 29,7 6 Ziex 24,7

Основные цели проекта «Рейтинг Байнета» – улучшение экосистемы в сфере бизнес-отношений между заказчиками и интернет-агентствами, а также развитие цивилизованных отношений между игроками интернет-рынка и заказчиками интернет-услуг на белорусском рынке.

Для кого полезны рейтинги:

- клиентам-рекламодателям/заказчикам – они будут знать, к кому обратиться за качественным интернет-сервисом в том или ином направлении, обладая информацией об основных игроках рынка и их компетенциях;

- агентствам-участникам – рейтинг является эффективным инструментом привлечения новых клиентов, оценки конкурентного окружения и развития своего бизнеса.