Коллекцию джинсов из ткани Оршанского льнокомбината представят в 2018 году

Коллекцию джинсовой одежды из льняной ткани Оршанского льнокомбината представят в 2018 году, сообщил начальник управления разработки ассортимента и рекламы продукции предприятия Игорь Ещенко.

Комбинат сейчас разрабатывает ткани, которые по своей структуре близки к джинсовой. «Они произведены с использованием пряжи из котонизированного льноволокна. Мы этим занимаемся несколько лет. Это направление и научно, и технологически достаточно сложное, но оно перспективное, и его нужно развивать», — уверен Игорь Ещенко.

Первая промышленная партия джинсовой одежды из льняных тканей отшита в этом году. «Мы полгода активно сотрудничаем с компанией „Модный город“ из Кобрина. Она выпустила одежду из наших тканей: брюки, шорты, рубашки и т.д. Эти изделия продают в торговой сети компании, а также наших фирменных магазинах, — рассказал Игорь Ещенко. — Когда мы только подступались к производству, предполагалось, что ткань будет недешевой, а потому готовые изделия будут относиться к премиум-классу. Но по факту мы видим, что у льняных джинсов вполне конкурентная цена — 45−55 рублей. Это в два раза дешевле, чем ожидалось. Спрос на такую продукцию есть».

В будущем году предприятие планирует представить целую коллекцию из льняного джинса. «У нас есть Центр дизайна одежды, который занимается в том числе адаптацией ткани к изделиям. Надеемся, что 2018 год станет отправной точкой в продвижении одежды из льняного джинса на наш рынок», — сказал собеседник.

Оршанский льнокомбинат разрабатывает и другие направления. В частности, это специальная льняная ткань, которая бы подошла для пошива одежды военным, спасателям и сотрудникам других силовых структур. Еще одно перспективное направление — ткани для школьных деловых костюмов. Предприятие готово также выпускать материю для обивки салона автомобилей: есть эколинии машин, в которых для обшивки используют натуральные ткани, в том числе льняные.