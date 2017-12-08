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Представители "нормандской четверки" обсуждают в Минске обмен пленными между Киевом и Донбассом

09.12.2017 14:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Минске 9 декабря проходит встреча советников президентов стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ). Как сообщил БЕЛТА пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик, мероприятие проходит в закрытом для прессы режиме.

«Они будут говорить в основном с акцентом на безопасность, с акцентом на гуманитарные проблемы. Это для нас очень важно», — сообщил подробности журналистам в Киеве министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Накануне после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, Климкин сообщил, что они обсудили в том числе и вопрос обмена пленными между Украиной и сампоровозглашенными республиками.

К активному обсуждению этого вопроса стороны вернулись после телефонного разговора президента Путина с главами самопровозглашенных ЛНР и ДНР, который состоялся 15 ноября.

После заседания трехсторонней контактной группы в Минске 30 ноября представитель Украины в группе Виктор Медведчук сообщил, что обмен пленными пройдет в два этапа.
Первый — еще до новогодних и рождественских праздников.

Вице-спикер Верховной рода Ирина Геращенко заявила, что сейчас в плену у сепаратистов находится 168 человек, 74 из них могут быть освобождены до Нового года. Украинская сторона должна передать представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР 306 человек.

«Нормандская четверка» (или «нормандский формат») — дипломатическая группа высокопоставленных представителей Украины, Германии, Франции и России относительно урегулирования конфликта на востоке Украины. Первая встреча «нормандской четверки» состоялась во Франции. Тогда президенты и представители МИД Украины, Германии, Франции и РФ обсуждали последствия противостояния на Донбассе и влияние кризиса на украинскую экономику.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик, мероприятие проходит в закрытом для прессы режиме.

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