В Минске 9 декабря проходит встреча советников президентов стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ). Как сообщил БЕЛТА пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик, мероприятие проходит в закрытом для прессы режиме.

«Они будут говорить в основном с акцентом на безопасность, с акцентом на гуманитарные проблемы. Это для нас очень важно», — сообщил подробности журналистам в Киеве министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Накануне после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, Климкин сообщил , что они обсудили в том числе и вопрос обмена пленными между Украиной и сампоровозглашенными республиками.

К активному обсуждению этого вопроса стороны вернулись после телефонного разговора президента Путина с главами самопровозглашенных ЛНР и ДНР, который состоялся 15 ноября.

После заседания трехсторонней контактной группы в Минске 30 ноября представитель Украины в группе Виктор Медведчук сообщил , что обмен пленными пройдет в два этапа.

Первый — еще до новогодних и рождественских праздников.

Вице-спикер Верховной рода Ирина Геращенко заявила , что сейчас в плену у сепаратистов находится 168 человек, 74 из них могут быть освобождены до Нового года. Украинская сторона должна передать представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР 306 человек.

«Нормандская четверка» (или «нормандский формат») — дипломатическая группа высокопоставленных представителей Украины, Германии, Франции и России относительно урегулирования конфликта на востоке Украины. Первая встреча «нормандской четверки» состоялась во Франции. Тогда президенты и представители МИД Украины, Германии, Франции и РФ обсуждали последствия противостояния на Донбассе и влияние кризиса на украинскую экономику.