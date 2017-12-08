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Представители "нормандской четверки" обсуждают в Минске обмен пленными между Киевом и Донбассом
09.12.2017 14:07 — Новости Экономики | Tut.by
В Минске 9 декабря проходит встреча советников президентов стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ). Как сообщил
«Они будут говорить в основном с акцентом на безопасность, с акцентом на гуманитарные проблемы. Это для нас очень важно», — сообщил подробности журналистам в Киеве министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Накануне после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, Климкин
К активному обсуждению этого вопроса стороны вернулись после
После заседания трехсторонней контактной группы в Минске 30 ноября представитель Украины в группе Виктор Медведчук
Вице-спикер Верховной рода Ирина Геращенко
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Как сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик, мероприятие проходит в закрытом для прессы режиме.
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