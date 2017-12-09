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Криптомиллиардер сделал смелое заявление по биткоину

10.12.2017 11:16 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 дек — Sputnik. Первый биктоиновый миллиардер Кэмерон Уинклвос заявил, что в скором времени криптовалюта заменит золото, сообщает агентство Bloomberg.

Криптомиллиардер сделал смелое заявление по биткоину
© AFP/ KIMIHIRO HOSHINO
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За минувший месяц стоимость одного биткоина выросла более чем 2,4 раза, или более чем на десять тысяч долларов. По мнению аналитиков, такая сильная динамика связана с ожиданиями участников рынка скорого запуска торгов фьючерсами на биткоин на американских биржах. Ранее крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange) сообщил о планах запустить 18 декабря фьючерсные контракты на биткоин.

"Мы думаем, что биткоин заменит золото. Полагаем, что (рост курса криптовалюты — Sputnik) — это только начало", — заявил Уинклвосс.

Он пояснил привлекательность биктоина тем, что он мобильнее золота и его проще делить.

Уинклвосс отметил, что в дальнейшем стоимость одного биткоина вырастет в 10-20 раз. Сейчас, по данным Coinmarketcap, его стоимость составляет до 14,2 тысячи долларов.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Миллиардер считает биткоин привлекательнее золота, так как криптовалюта, "добытая" с помощью множества выполняющих сложные подсчеты компьютеров, мобильнее золота...

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