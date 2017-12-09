В Госдуму РФ внесен законопроект об упрощении миграционных отношений Беларуси и России

В Госдуму России внесен законопроект, предлагающий освободить от получения миграционной карты иностранцев, временно или постоянно проживающих в России или Беларуси, а также членов экипажей морских и речных судов.

Проект закона также предусматривает освобождение от получения миграционных карт иностранцев, пересекающих границу Беларуси для временного пребывания на ее территории.

Напомним, 15 ноября глава МИД Беларуси Владимир Макей по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил , что Беларусь и Россия рассчитывают до конца 2017 года подписать соглашение о взаимном признании виз.

В 2014 году российские дипломаты заговорили о возможности появления единой визы Союзного государства — мини-«шенгена» для двух стран. В марте 2015 года об этом сказал Владимир Путин. В сентябре того же года — премьер Дмитрий Медведев. Тогда в его словах прозвучали первые намеки на то, что это поможет бороться с нелегальной миграцией. Одна из главных проблем с идеей единой визы — в том, что Россия и Беларусь имеют разные режимы въезда с другими странами мира. Документ будет касаться только тех государств, с которыми у Беларуси и России одинаковый визовый режим.