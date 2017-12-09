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В Госдуму РФ внесен законопроект об упрощении миграционных отношений Беларуси и России
10.12.2017 12:16 — Новости Экономики | Tut.by
В Госдуму России
Проект закона также предусматривает освобождение от получения миграционных карт иностранцев, пересекающих границу Беларуси для временного пребывания на ее территории.
Напомним, 15 ноября глава МИД Беларуси Владимир Макей по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
В 2014 году российские дипломаты
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Проект закона также предусматривает освобождение от получения миграционных карт иностранцев, пересекающих границу Беларуси для временного пребывания на ее...
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