МИНСК, 10 дек — Sputnik. За два года в России уничтожили более 18 тысяч тонн санкционной продукции, в то же время на рассмотрении находятся предложенные Минфином РФ поправки, предусматривающие введение уголовной ответственности за ввоз "санкционки".

С августа 2014 года Россия запретила ввоз продукции из США, Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады – государств, введших против РФ санкции. С 2015 года пойманную "санкционку" уничтожают .

Общие объемы – свыше 18 тысяч тонн

С лета 2015 года до сегодняшних дней в России уничтожили более 18 тысяч тонн "санкционки". В переводе на количество стандартных грузовиков это составляет более семи сотен грузовиков.

Чаще всего, по данным российских властей, в РФ пытались ввести продукты растениеводства – в первую очередь, овощей и фруктов.

Кроме этого, пытались ввозить в страну практически все из "санкционного списка": сыры, мясо, рыбу, молоко и молочные продукты, соль и иное. Часть запретной продукции поступала с территории Беларуси – через Смоленскую и Брянскую области РФ.

Версия Россельхознадзора

По мнению российских ведомств, в реэкспорте санкционных товаров участвуют несколько белорусских компаний: "Белтаможсервис", "Газ Венчуре" и "Глобалкастом". Все три организации уже опровергали обвинения в свой адрес, однако Россельхознадзор по-прежнему считает их причастными в "переоформлении" продукции "под белорусскую".

Российская сторона отмечает, что среди контрагентов белорусских компаний в России – десятки организаций, которые закупают запрещенные товары. Предполагается, что образцы отправляются на незаконную сертификацию, после чего продается партнерам, торговым сетям и рынкам в РФ.

За эти действия российские власти имеют право блокировать счета нарушителей или запрещать получение сертификатов за нарушения. Впрочем, подобные санкции пока не особо применяются.

Новые правила – на рассмотрении

В середине ноября российский Минфин внес законопроект, предусматривающий поправки в Уголовный кодекс РФ.

Так, ведомство хочет ввести уголовную ответственность за поставки запрещенной в стране продукции. В случае одобрения поправок, наказание за реэкспорт – тюрьма на срок от трех до 12 лет. Впрочем, для этого необходимо поставить запрещенной продукции на сумму свыше миллиона российских рублей (около 17 тысячи долларов).

Сейчас предложенные ведомством поправки находятся на рассмотрении: проходят публичные обсуждения и экспертная оценка. Свое мнение о законопроекте можно высказывать и на сайте российского правительства.

По завершению требуемой процедуры поправки могут быть приняты. Какое количество потенциальных реэкспортеров, не только из Беларуси, но и из других государств, может попасть под действие новой нормы – пока не известно.