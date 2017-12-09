Курс биткоина опустился до $14 тыс.

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Курс биткоина в воскресенье колеблется в районе отметки в 14 тысяч долларов – по сравнению с пятницей стоимость криптовалюты снизилась на три тысячи долларов, свидетельствуют данные бирж.

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валюта битктоин" title="Криптовалюта битктоин" class=""> © REUTERS/ Dado Ruvic Криптомиллиардер сделал смелое заявление по биткоину

На уходящей неделе биткоин установил новые рекорды стоимости: курс самой известной криптовалюты превышал 17 тысяч долларов, а по уровню капитализации он вошел в топ-5 мировых валют, опередив российский рубль, фунт стерлингов и индийскую рупию.

На выходных курс биткоина снизился: по сравнению с пятницей падение составило три тысячи долларов. Днем в воскресенье криптовалюта торгуется на уровне в 14 тысяч долларов США.

Кроме биткоина, дешевеют в воскресенье практически все выведенные на биржи криптовалюты: этериум, IOTA, Litecoin, Dash и другие.

Уже 10 декабря на Чикагской бирже опционов (SBOE) ожидается первый в истории выпуск фьючерсов на биткоины. Высокая волатильность стоимости криптовалюты во многом объясняется ожиданиями этого события.