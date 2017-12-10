Белорусская продукция легпрома по ряду сегментов конкурентна на рынке - Ефимчик

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская продукция легкой промышленности по ряду сегментов конкурентна на рынке. Такое мнение в эфире программы "Контуры" 10 декабря высказал председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик, сообщает БЕЛТА.

"Мы одни из лучших по льну, и это уже признано в мире. У нас прекрасная обувь "Белвест", "Марко", и это однозначно и по ценовому фактору, и по качественному. Сегодня продукция "Камволя" на высоком уровне, законодатели моды камвольных тканей турки покупают и продают в Европу. Прекрасные изделия производятся в Барановичах, особенно это касается домашнего текстиля", - сказал Николай Ефимчик.

Он отметил, что конкурентоспособности белорусских товаров легпрома способствовала проведенная модернизация на ряде предприятий.-0-