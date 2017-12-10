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Биткоин снова пошел в рост
10.12.2017 20:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек — Sputnik. Курс биткоина на бирже Coinmarketcap вновь пошел в рост после непродолжительного падения, свидетельствуют данные бирж.
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© Sputnik/ Владимир Астапкович
После рекордного подорожания – до 17 тысяч долларов – биткоин в выходные подешевел и
Впрочем, вечером в воскресенье стоимость биткоина вновь пошла в рост. Так, на момент написания материала криптовалюта стоила более 15,7 тысячи долларов, при этом сохраняя положительную динамику.
На колебания курса биткоина влияли ожидания запуска первых фьючерсов на эту криптовалюту на Чикагской бирже. Впрочем, и после запуска этого опциона волатильность может сохраняться.
На минувшей неделе биткоин побил собственный рекорд и вошел в топ-5 валют мира по уровню капитализации. Опережают электронные деньги по этому уровню сейчас доллар США, евро, китайский юань и японская йена.
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Криптовалюта начала отыгрывать падение во второй половине дня воскресенья.
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