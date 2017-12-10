ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биткоин снова пошел в рост

10.12.2017 20:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Курс биткоина на бирже Coinmarketcap вновь пошел в рост после непродолжительного падения, свидетельствуют данные бирж.

Биткоин снова пошел в роствалюта биткойн" title="Криптовалюта биткойн" class="">
© Sputnik/ Владимир Астапкович
Эксперт: легализация биткоина в США - фактически его признание

После рекордного подорожания – до 17 тысяч долларов – биткоин в выходные подешевел и опустился ниже отметки в 14 тысяч долларов.

Впрочем, вечером в воскресенье стоимость биткоина вновь пошла в рост. Так, на момент написания материала криптовалюта стоила более 15,7 тысячи долларов, при этом сохраняя положительную динамику.

На колебания курса биткоина влияли ожидания запуска первых фьючерсов на эту криптовалюту на Чикагской бирже. Впрочем, и после запуска этого опциона волатильность может сохраняться.

На минувшей неделе биткоин побил собственный рекорд и вошел в топ-5 валют мира по уровню капитализации. Опережают электронные деньги по этому уровню сейчас доллар США, евро, китайский юань и японская йена.

Читайте также:

Криптомиллиардер сделал смелое заявление по биткоину >>

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Криптовалюта начала отыгрывать падение во второй половине дня воскресенья.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Курс биткоина опустился до $14 тыс.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика