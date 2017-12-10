Биткоин снова пошел в рост

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Курс биткоина на бирже Coinmarketcap вновь пошел в рост после непродолжительного падения, свидетельствуют данные бирж.

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валюта биткойн" title="Криптовалюта биткойн" class=""> © Sputnik/ Владимир Астапкович Эксперт: легализация биткоина в США - фактически его признание

После рекордного подорожания – до 17 тысяч долларов – биткоин в выходные подешевел и опустился ниже отметки в 14 тысяч долларов .

Впрочем, вечером в воскресенье стоимость биткоина вновь пошла в рост. Так, на момент написания материала криптовалюта стоила более 15,7 тысячи долларов, при этом сохраняя положительную динамику.

На колебания курса биткоина влияли ожидания запуска первых фьючерсов на эту криптовалюту на Чикагской бирже. Впрочем, и после запуска этого опциона волатильность может сохраняться.

На минувшей неделе биткоин побил собственный рекорд и вошел в топ-5 валют мира по уровню капитализации. Опережают электронные деньги по этому уровню сейчас доллар США, евро, китайский юань и японская йена.

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