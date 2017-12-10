Какие офисы выбирают «айтишники»

В Минске насчитывается порядка 30 действующих БЦ, где в числе крупнейших арендаторов выступают IT-компании. А вот БЦ, полностью занятых «айтишниками», на карте города менее 10.

Крупнейшими арендаторами офисов являются известные мировые компании: «Эпам Системс» (арендует 60 тыс. кв.м площадей), «Гейм Стрим» (40 тыс.), IBAGroup (15 тыс.), Itransition (6,1 тыс.), SamSolutions(5 тыс.), ISsoft(4,5 тыс.) и другие.

Понятно, что «айтишники» нуждаются в качественных больших офисах. Но вся проблема заключается в том, что в Минске к классу А принадлежит только одно офисное здание velcom, где основными арендаторами являются IT-компании.

В классе В1 «айтишники» арендуют 33% от общего объема офисных площадей (115 тыс. кв.м), в классе В2 — 22% (126,5 тыс. кв.м).