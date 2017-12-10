Биткоин за сутки подорожал на 22,68%

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Биткоин подорожал за последние сутки более чем на 22%, то есть практически до 17 тысяч долларов, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.

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валюта битктоин" title="Криптовалюта битктоин" class=""> © REUTERS/ Dado Ruvic Криптомиллиардер сделал смелое заявление по биткоину

В конце минувшей недели стоимость биткоина на биржах несколько "просела" — курс опускался ниже отметки в 14 тысяч долларов. Впрочем, со второй половины дня воскресенья криптовалюта вновь начала дорожать .

Так, за сутки стоимость биткоина, судя по данным биржи, изменилась на 22,68%. Утром в понедельник курс его достигал 16,9 тысячи долларов, динамика же по-прежнему указывала на рост.

Эксперты не исключают, что на текущей неделе курс биткоина может побить очередной рекорд. Согласно прогнозам, стоимость криптовалюты может достичь отметки в 20 тысяч долларов уже в ближайшие дни.

Сегодня биткоин входит в топ-5 валют мира по уровню капитализации. Криптовалюты опережают только доллар США, евро, китайский юань и японская йена.