|
Биткоин за сутки подорожал на 22,68%
11.12.2017 11:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек — Sputnik. Биткоин подорожал за последние сутки более чем на 22%, то есть практически до 17 тысяч долларов, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.
валюта битктоин" title="Криптовалюта битктоин" class="">
© REUTERS/ Dado Ruvic
В конце минувшей недели стоимость биткоина на биржах несколько "просела" — курс опускался ниже отметки в 14 тысяч долларов. Впрочем, со второй половины дня воскресенья криптовалюта
Так, за сутки стоимость биткоина, судя по данным биржи, изменилась на 22,68%. Утром в понедельник курс его достигал 16,9 тысячи долларов, динамика же по-прежнему указывала на рост.
Эксперты не исключают, что на текущей неделе курс биткоина может побить очередной рекорд. Согласно прогнозам, стоимость криптовалюты может достичь отметки в 20 тысяч долларов уже в ближайшие дни.
Сегодня биткоин
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром в понедельник криптовалюта почти достигла отметки в 17 тысяч долларов.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии