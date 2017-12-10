Дочерние компании «Савушкина продукта» и Белорусского металлургического завода вошли в число 15 самых быстрорастущих иностранных компаний на российском рынке по версии журнала РБК .

Компания «Савушкин продукт — Москва» возглавила этот рейтинг. Среднегодовой прирост выручки в 2014-2016 годах составил 52%. За минувший год оборот московской «дочки» Александра Мошенского составил 8,47 млрд российских рублей (около 140 млн долларов).

Учредителями «Савушкин продукт — Москва» на 1 марта этого года являлись белорусское ОАО «Савушкин Продукт» (99,98%) и АО «Русское море» (0,02%).

Замкнул десятку рейтинга РБК «Торговый дом БМЗ». Выручка за 2016 год составила 12,846 млрд российских рублей (217 млн долларов). Среднегодовой прирост за 3 года был на уровне 31%. Учредителями компании являются БМЗ (60%) и «Беларусюгсервис» (40%).

Если отбросить национальную принадлежность, то обе компании могли войти в число 50 самых быстрорастущих компаний России.