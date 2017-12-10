Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 декабря 2017 года

Объём предложения квартир продолжает сокращаться. За минувшую неделю число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,7%. Быстрее других вымывались из базы квартиры с одной и четырьмя комнатами (-1,8% и -1,9% соответственно). Предложение 3-комнатных квартир сократилось на 1,1%. "Двушки" были единственным сегментом, где квартир за неделю стало больше (+0,9%).

По сравнению с пиковым уровнем 2017 года, датированным апрелем, квартир на рынке стало меньше на 25%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 11 декабря следующим образом:



