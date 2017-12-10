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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 декабря 2017 года
11.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
На минувшей неделе
Цены на первичном рынке продолжают двигаться вверх, однако рост на минувшей неделе замедлился. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0,2% и составила 1205 $/м2. Это самый слабый рост цен за последние 10 недель.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Объём предложения квартир продолжает сокращаться. За минувшую неделю число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,7%. Быстрее других вымывались из базы квартиры с одной и четырьмя комнатами (-1,8% и -1,9% соответственно). Предложение 3-комнатных квартир сократилось на 1,1%. "Двушки" были единственным сегментом, где квартир за неделю стало больше (+0,9%).
По сравнению с пиковым уровнем 2017 года, датированным апрелем, квартир на рынке стало меньше на 25%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 11 декабря следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Все типы квартиры по итогам недели подорожали. Максимальные темпы роста зафиксированы у 4-комнатных квартир (+0,8%), «однушки» подорожали на 0,5%, квартиры с двумя и тремя комнатами на 0,2%.
Изменение цен в районах Минска на 11 декабря выглядит следующим образом:
Сразу в четырёх столичных районах средний уровень цен на квартиры опустился. Впрочем, существенным снижение цен было лишь в Октябрьском районе столицы (-0,7%), в остальных цены опустились не более, чем на 0,2%. Что касается районов с положительной ценовой динамикой, то на общем фоне выделяется Ленинский район с показателем +0,6%.
По итогам прошедшего месяца рост цен в зависимости от района колебался от 0,2% до 3,4%.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 721 $/м2 (-0,5%), Витебск – 558 $/м2 (+0,3%), Гомель – 559 $/м2 (-0,5%), Гродно – 684 $/м2 (-0,4%), Могилев – 599 $/м2 (+0,1%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и остаётся на уровне 2 830 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,5% и составляет 1489 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте выролса на 0,2% и равняется 819 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 4 по 11 декабря 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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