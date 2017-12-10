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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 декабря 2017 года

11.12.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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На минувшей неделе индекс цен на квартиры в Минске поднялся на 0,3% и достиг отметки в 1203 $/м2. Менее 1% осталось индексу для того, чтобы оказаться выше последнего локального максимума (октябрь 2016 – 1212 $/м2 ). Если темпы роста останутся на текущем уровне, это может случиться ещё до конца декабря.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 декабря 2017 года

Цены на первичном рынке продолжают двигаться вверх, однако рост на минувшей неделе замедлился. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла на 0,2% и составила 1205 $/м2. Это самый слабый рост цен за последние 10 недель.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 декабря 2017 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 декабря 2017 года

Объём предложения квартир продолжает сокращаться. За минувшую неделю число выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,7%. Быстрее других вымывались из базы квартиры с одной и четырьмя комнатами (-1,8% и -1,9% соответственно). Предложение 3-комнатных квартир сократилось на 1,1%. "Двушки" были единственным сегментом, где квартир за неделю стало больше (+0,9%).

По сравнению с пиковым уровнем 2017 года, датированным апрелем, квартир на рынке стало меньше на 25%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 11 декабря следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 декабря 2017 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 декабря 2017 года

Все типы квартиры по итогам недели подорожали. Максимальные темпы роста зафиксированы у 4-комнатных квартир (+0,8%), «однушки» подорожали на 0,5%, квартиры с двумя и тремя комнатами на 0,2%.

Изменение цен в районах Минска на 11 декабря выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 декабря 2017 года

Сразу в четырёх столичных районах средний уровень цен на квартиры опустился. Впрочем, существенным снижение цен было лишь в Октябрьском районе столицы (-0,7%), в остальных цены опустились не более, чем на 0,2%. Что касается районов с положительной ценовой динамикой, то на общем фоне выделяется Ленинский район с показателем +0,6%.

По итогам прошедшего месяца рост цен в зависимости от района колебался от 0,2% до 3,4%.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 декабря 2017 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 4-11 декабря 2017 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 721 $/м2 (-0,5%), Витебск – 558 $/м2 (+0,3%), Гомель – 559 $/м2 (-0,5%), Гродно – 684 $/м2 (-0,4%), Могилев – 599 $/м2 (+0,1%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и остаётся на уровне 2 830 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,5% и составляет 1489 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте выролса на 0,2% и равняется 819 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 4 по 11 декабря 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...

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