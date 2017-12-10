Кто такой депутат местных Советов и зачем его выбирать?

В феврале 2018 года в Беларуси пройдут очередные выборы в местные Советы депутатов. Избирательная кампания уже началась: кандидаты в депутаты собирают подписи за свое выдвижение. Но как-то так сложилось, что местные выборы в Беларуси каждый раз проходят почти незаметно, да и потом, редкий белорус знает в лицо своего депутата, представляющего его избирательный округ.

Чаще всего жители микрорайонов вспоминают о своих местных депутатах, когда возникает какая-то острая спорная ситуация: район хотят уплотнить или в сквере у жилых домов вырубают деревья . Тогда люди требуют «от того, за кого голосовали» посодействовать им в диалоге с местной властью.

TUT.BY с помощью политолога Юрия Чаусова разбирался, что такое местные Советы депутатов, какой властью наделены депутаты и могут ли они решать какие-то вопросы.

Что такое местные Советы депутатов? В Беларуси параллельно существуют две самостоятельные системы местных органов власти: система местного самоуправления (местные Советы депутатов) и система местного управления (исполкомы и районные администрации). Местные Советы депутатов — представительные государственные органы. Именно через Советы население городов, районов, поселков и сельсоветов осуществляет управление местными делами. Состав местных Советов депутатов, в отличие от исполкомов, избирается населением, и Советы должны отчитываться перед своими избирателями.

Это значит, что Советы могут сами принимать решения и сами их исполнять? К сожалению, нет. Проблема в том, что Советы депутатов не имеют собственных исполнительных органов. А местный исполком совершенно не подчиняется местному Совету. Местный исполком напрямую зависит от вышестоящего исполкома. Например, районные администрации (исполкомы) Минска подчиняются Мингорисполкому. Точно так правительство Беларуси (Совет министров) не подчиняется парламенту и реально в политическом смысле зависит от президента. Это то, что в Беларуси принято называть «вертикалью», которая пронизывает всю систему исполнительной власти от сельского уровня до самого верха.

Местные Советы — это исполнительная или законодательная власть? Какие функции они выполняют? Беларусь единственное европейское государство, которое не является членом Совета Европы и не присоединилось к Европейской Хартии местного самоуправления. Ряд норм белорусской Конституции и законодательства в настоящее время, не соответствует современным европейским представлениям о местном самоуправлении. Местные Советы, так же как и парламент, являются органами представительной власти. Однако в отличие от парламента, Советы не принимают актов законодательства. В количественном выражении общее число полномочий Советов — 50, при этом 22 полномочия направлены на внутреннюю организацию работы Советов и органов территориального общественного самоуправления. Для сравнения — общее число полномочий исполнительных комитетов — 130. Важнейшие полномочиями местных Советов — право на установление местных налогов, утверждение местных бюджетов и отчетов об их исполнении — эти вопросы по Конституции относятся к их исключительной компетенции. Также Советы распоряжаются коммунальной собственностью и местными природными ресурсами, решают вопросы жилищного строительства, благоустройства соответствующей территории, дорожного строительства и т.д. То есть по закону полномочия советов очень и очень серьезные, но это все в теории. Поскольку местные Советы подчиняются исполкомам и администрациям районов, все их функции являются лишь номинальными. Как правило, Советы не разрабатывают проектов решений в рамках своей компетенции — вся реальная деятельность осуществляется исполкомами, а Советы в абсолютном большинстве лишь утверждают и согласовывают предложенные им из исполкома проекты.

Кто такой местный депутат? Кто может им стать? Депутатом местного Совета депутатов может быть избран гражданин Беларуси, достигший 18 лет, не имеющий судимости, проживающий на территории соответствующей административной единицы или связанный с ней в силу своей профессиональной деятельности. Кандидатами в депутаты местных Советов депутатов вправе выдвигаться граждане России, постоянно проживающие в Беларуси.

Какие решения принимает местный депутат? Или он может только рекомендовать что-то местной власти и ни на какие решения не влияет? Список «опций» местного депутата довольно широкий, но он больше не про принятие решений, а про «выслушать и посоветовать, к кому обратиться». Так, например, депутат не реже одного раза в месяц проводит личный прием граждан, рассматривает полученные им обращения граждан и юридических лиц, может привлекать должностных лиц местного исполкома и иных организаций (по согласованию с ними) на своей территории к участию в личном приеме и рассмотрению обращений по вопросам их компетенции, контролирует исполнение решений, принятых по обращениям граждан и юридических лиц, изучает причины, порождающие обращения граждан и юридических лиц, и направляет предложения, в том числе об их устранении, в Совет и его органы, в местный исполком и иные организации. У депутата также есть право доступа в местный исполком и другие организации, расположенные на территории Совета, а должностные лица органов местной власти должны принимать пришедшего к ним депутата в первую очередь.

Если местный депутат не принимает никаких решений, зачем вообще нужно его выбирать? Депутат местного совета решений не принимает — их принимает сам Совет как коллегиальный орган. В этом суть местного самоуправления. Если Совет сформирован согласно воле населения , то он будет отстаивать интересы местного сообщества, вводить обоснованные налоги (либо наоборот, снижать их, например, в целях развития бизнеса), рационально расходовать средства местного бюджета, направлять ресурсы на местное развитие в интересах местных жителей. Но, как отмечают политологи, последний раз значимое представительство независимых от исполнительной власти депутатов в Советах было после местных выборов 2003 года — тогда в советах было много депутатов от оппозиционных партий ОГП, БНФ, Грамады. После этого, на выборах 2007, 2010, 2014 годов в советы пропускали лишь единичных депутатов от оппозиции. А такое решение существенно снижает доверие населения к местным депутатам. — В такой структуре местного самоуправления, какая имеется сейчас, местные депутаты действительно могут осуществлять лишь представительскую функцию и реально не могут претендовать на то, чтобы определять политический курс на местном уровне, — отмечает политолог Юрий Чаусов. — Этому препятствует жесткая централизация системы власти, отсутствие свободных выборов местных Советов депутатов, а так же система, когда руководители местных исполнительных комитетов назначаются на должность и освобождаются от должности президентом или в установленном им порядке, а не решениями Советов.