На днях введен в эксплуатацию завод по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе «Светлогорского ЦКК» мощностью 400 тыс. тонн в год, генеральным подрядчиком строительства которого выступила китайская корпорация САМСЕ. Об этом в интервью агентству Синьхуа заявил представитель этой компаний Го Цзыцзе.



Фото: газета «Ранак»

Он отметил, что успешный запуск завода не только позволяет удовлетворить белорусский спрос на высококачественную беленую целлюлозу, но и обеспечить ежегодный валютный доход в размере около 400 млн долларов и чистую прибыль в размере 150 млн долларов.

Го Цзыцзе заявил, что хотя Беларусь обладает богатыми лесными ресурсами, однако они до сих пор не нашли эффективного применения. «Ежегодно значительное количество необработанной древесины экспортируется из Беларуси в Европу и другие близлежащие страны, при этом из России и других стран импортируется более 90 тыс. тонн листовой целлюлозы для производства бумаги, — сказал Го Цзыцзе. — Однако по мере резкого роста спроса на бумажную продукцию в Китае и других странах с формирующимися рынками мировая бумажная промышленность непрерывно расширяется». По его словам, запуск завода позволит решить вопрос трудоустройства около 1 тыс. местных специалистов.



Фото: газета «Ранак»

Представитель САМСЕ подчеркнул, что благодаря комплексу методов на практике реализуется положительный цикл «целлюлозная промышленность кормит лесную, а лесная стимулирует целлюлозную» (на средства от продажи целлюлозы финансируется посадка деревьев, а образующиеся лесные ресурсы стимулируют развитие целлюлозной промышленности), который не только не окажет негативного влияния на окружающую среду Беларуси, а, напротив, будет способствовать улучшению экологической ситуации.



Фото: газета «Ранак»

Контракт на строительство завода с линией по производству сульфатной беленой целлюлозы был заключен в октябре 2010 года между САМСЕ и находящимся в подчинении концерну «Беллесбумпром» ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат». Эксимбанк КНР и Промышленно-торговый банк Китая предоставили белорусской стороне кредит в размере 85% от стоимости контракта. Затем заказчик и САМСЕ договорились о строительстве линии по производству вискозной целлюлозы и поставке оборудования для нее, общая сумма контракта составила 35 млн долларов. Таким образом совокупный размер проекта увеличился до 804 млн долларов.



Фото: camce.com.cn

По словам Го Цзыцзе, завод является одним из крупнейших единичных объектов «под ключ» в рамках сотрудничества Китая и Беларуси. В сообщении Синьхуа также говорится, что проект в Светлогорске стал «первым крупным целлюлозным заводом, построенным китайским генподрядчиком в Европе».

Представитель концерна «Беллесбумпром» пояснила TUT.BY, запуск завода был еще в ноябре. «Сейчас он работает в тестовом режиме. Доводится оборудование до соответствующей мощности, отрабатываются технологии необходимые для выпуска товарной продукции нужных технических характеристик. Этот процесс займет около двух месяцев. Если еще останутся вопросы, то срок может быть продлен», — сказали в концерне. Там пояснили, что согласно контракта, пока это обязанности китайской компании, «они всем этим занимаются». На данный момент произведено около 100 т сульфатной беленой целлюлозы.



2 декабря 2017 года в 16:50 завод «удачно выпустил первую партию товарной целлюлозы собственного производства», говорится на сайте CAMCE. Фото: camce.com.cn ​

В марте глава «Беллесбумпрома» Юрий Назаров упрекнул китайские компании в срыве сроков реализации крупных проектов. Завод на базе «Светлогорского ЦКК» должен быть был построен еще в 2015 году. В 2017 году после продолжительных споров китайские подрядные организации начали замену забракованной кабельной продукции.

После этого Минск и Пекин наметили на 7 ноября открытие завода в Светлогорске. В ноябре два раза появлялась неофициальная информация, что предприятие посетит Александр Лукашенко. Однако этого не произошло. В концерне не знают, когда ждать президента, но уверены, что он «еще побудет» на новом предприятии.



Фото: газета «Ранак»

На минувшей неделе в редакцию TUT.BY пожаловались читатели, назвавшие себя представителями Светлогорского ЦКК, лаборантов которого якобы «нелегально отправляют делать анализы на новый завод». Условия работы не отвечают технике безопасности, а руководство будто «не реагирует на требования прекратить их травить». Концерну «Беллесбумпром» не подтвердили эту информацию на Светлогорском ЦКК. «Это какая-то провокация», — заявили там, подчеркнув, что завод функционирует в рамках белорусского законодательства.