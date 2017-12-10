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Подписание декрета о развитии в Беларуси цифровой экономики ожидается в ближайшее время - Матюшевский

11.12.2017 13:13 — Новости Экономики | БелТА  
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Подписание декрета о развитии в Беларуси цифровой экономики ожидается в ближайшее время - Матюшевский

11 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Ожидается, что Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время подпишет декрет "О развитии цифровой экономики". Об этом по итогам совещания у главы государства сообщил первый вице-премьер Василий Матюшевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рассчитываем, на этой неделе (будет подписан. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Василий Матюшевский.

Он уточнил, что вопрос последующей имплементации заложенных в документ норм потребует определенного времени, т.к. декрет очень комплексный, и будет необходимо серьезно поработать над действующим законодательством. "Вопрос имплементации - это скорость тех действий, которые мы предпримем", - сказал первый вице-премьер.

По словам Василия Матюшевского, на совещании речь велась не только об IT-отрасли. "Декрет говорит и об искусственном интеллекте, и о роботизации, и о биотехнологических возможных вариантах развития. Это все такая целая глобально новая экономика. Второй аспект - это создание условий для трансформации традиционных отраслей. Для нас это особенно важно. Потому что нам нужно не только сохранить наши конкурентные преимущества, но и не потеряться в быстро меняющемся мире", - сказал Василий Матюшевский.

Третий аспект - это вопросы образования, где современные вызовы требуют кардинально иного подхода как на уровне обучения в школе, так и в вузе. "Мы сегодня об этом очень много говорили. Пришло время, когда человек должен знать как минимум не один язык. У нас двуязычие традиционно - белорусский, русский языки, - но очевидно, что мы должны знать и английский язык, причем это должен быть очень рабочий язык", - отметил первый вице-премьер.

Кроме того, встает вопрос качества образования, его ориентированности на современные требования к профессиональным компетенциям.

Говоря о работе над проектом декрета, Василий Матюшевский подчеркнул, что правительство "ничего не шлифовало", т.к. поручение главы государства состояло в том, чтобы документ был максимально широким, т.е. предполагал широкие рамки для развития новых процессов. "Собственно, он (проект декрета. - Прим. БЕЛТА) таким и остался", - уточнил первый вице-премьер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Ожидается, что Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время подпишет декрет "О развитии цифровой...

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