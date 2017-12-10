Беларусь и Молдова собираются выйти на $200 млн товарооборота

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Товарооборот Беларуси и Молдовы к концу 2017 года должен составить 200 миллионов долларов США, заявил в понедельник в Минске премьер-министр Молдовы Павел Филип.



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В понедельник начался визит в Минск премьер-министра Молдовы Павла Филипа. Он принимает участие в белорусско-молдавском бизнесе-форуме, который проходит в Президент-отеле.

"На сегодняшний день 200 миллионов долларов товарооборота между нагими странами – реальная цифра. В этом году она будет выполнена. И мы начнем двигаться дальше", – заявил Филип, открывая бизнес-форум.

По его словам, Беларусь для Молдовы является одним из важнейших торгово-экономических партнеров. В настоящее время в Молдове работает 80 предприятий с белорусским капиталом. "Мы прилагаем много усилий, чтобы белорусские инвестиции шли в страну", – подчеркнул премьер- министр Молдовы. При этом он отметил, что для белорусских партнеров выгодно сотрудничество с республикой, так как у Молдовы есть режим свободной торговли с Евросоюзом, Турцией, странами СНГ.

"Делаем финальные шаги на пути с установлением режима свободной торговли с Китаем", – уточнил Филип.

Важная реформа

Молдавский премьер рассказал, как в стране продвигаться реформа, которая позволит освободить бизнес от прессинга правоохранительных органов. Филип напомнил, что до того как пришел в правительство, он был бизнесменом и хорошо знает эту сферу.

"Был наложен мораторий на проверки бизнеса на три месяца, потом еще на три. Я слышал много критики в свой адрес за это, говорили, что не соберем денег в бюджет. А получилось наоборот, собрали на 20% больше от запланированного", – сказал Филип.

По его словам, уменьшилось в разы количество проверок бизнеса. "Было в стране более 400 разрешительных документов для бизнеса, сократили до 149. Хотим и эти документы проводить через единое окно, чтобы упростить эти процедуры для бизнеса", – подчеркнул премьер.

Друзья бизнеса

Премьер Молдовы также отметил, что одной из самых обсуждаемых тем в обществе и бизнес-среде Молдовы является так называемая реформа силовых органов, в соответствии с которой некоторые силовики лишатся права проверять бизнес.

"Эта реформа приведет к декриминализации бизнеса", – сказал Филип.

По его словам, нужно уменьшить прессинг со стороны силовиков на бизнес. "Получается так, что количество проверок бизнеса увеличивается под Новый год, перед Пасхой", – сказал премьер- министр. По его мнению, МВД, прокуратура другие силовики "должны быть друзьями для бизнеса", а не прессинговать его проверками. Премьер отметил, что ему казалось, что реформа пройдет более гладко. "Но сопротивление со стороны власти очень сильное. Но мы проведем эту реформу до конца", – заявил он.

Молдавский коньяк

В свою очередь вице-премьер правительства Беларуси Михаил Русый также назвал реальным достижение объема товарооборота между странами до 200 миллионов долларов.

"Мы видим серьезные перспективы по промышленности, машиностроению, сборочному производству, тракторостроению, виноделию", – сказал Русый.

При этом он отметил: "Надеюсь, попробуем в 2018 году молдавский коньяк белорусского разлива".