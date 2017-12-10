Белорусы за два дня продаж разобрали почти все iPhone X

Стартовавшие в Беларуси продажи iPhone X оказались одними из самых высоких за последние годы. Большинство смартфонов в сети i-Store разобрали в интернете, а ко второму дню продаж остались лишь устройства с серебристым корпусом.

Самыми ходовыми в Беларуси оказались смартфоны с 64 ГБ в цвете «серый космос», которые закончились уже к обеду первого дня продаж. Через день раскупили и устройства с 256 ГБ того же цвета. Смартфоны с серебристым корпусом могут разобрать в ближайшие дни.

При этом все проходит без очередей в магазинах – львиная доля продаж приходятся на заказы в интернете, где iPhone X бьет все рекорды. Только по числу предзаказов новинка в 3 раза обошла iPhone 8 и в полтора раза – прошлогоднюю «семерку».

Стоимость iPhone X с 64 ГБ в Беларуси составляет 2999 рублей, а версии с 256 ГБ – 3449 рублей. Новые смартфоны можно приобрести в магазинах i-Store как разовым платежом, так и в рассрочку, чем многие и пользуются. Часть покупателей прибегает к схеме Trade-in: приносят старые смартфоны от Apple в зачет стоимости iPhone X. В частности, за подержанный iPhone 7 Plus сбрасывают до 1500 рублей, а за iPhone 7 – до 1300 рублей.

Белорусы берут iPhone X со страховкой, чтобы не бояться случайного падения смартфона, покрытого с двух сторон стеклом. Ремонт новых моделей обходится недешево, а для iPhone X ситуация усложняется еще и отсутствием запчастей в мастерских. Сама страховка обходится в 8% от стоимости смартфона, что в несколько раз дешевле ремонта.

«Интерес к iPhone X среди белорусов оказался крайне высок. Отчасти потому, что на рынке сформировался «отложенный спрос»: многие покупатели дожидались последней модели еще с мировой презентации в сентябре, – признались в сети магазинов i-Store. – Примечательно, что до Беларуси добралась американская тенденция приобретать официально ввезенные смартфоны в интернете, в том числе через предзаказы. Текущие продажи iPhone X в этом смысле показательны».

В Минске iPhone X можно найти в магазинах уровня Apple Premium Reseller (на Ленина, 5 и Победителей, 9), равно как и в интернете. Новинку доставляют во все города Беларуси.

iPhone X облачен в корпус из сверхпрочного стекла и нержавеющей стали, в который встроен процессор A11 Bionic с нейронным модулем для 3D-игр и дополненной реальности. Смартфон получил «безрамочный» дисплей Super Retina в 5,8 дюйма. Камера обладает двойной оптической стабилизацией изображения, а фронтальный фотомодуль позволяет делать селфи с портретной подсветкой и эффектом глубины резкости. Предусмотрен и сканер лица Face ID (вместо физической кнопки Home) для разблокировки и аутентификации. Смартфон работает на iOS 11 и обладает функцией беспроводной зарядкой.