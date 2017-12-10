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Молдова решила поставлять в Беларусь ковры из чистой шерсти

11.12.2017 17:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Молдавские производители ковров планируют выйти на белорусский рынок со своей продукцией, сообщил журналистам в понедельник в Минске генеральный директор молдавского предприятия Олег Брага.

В Минске в понедельник открылся Белорусско-молдавский бизнес-форум. В нем принимает участие премьер-министр Молдовы Павел Филип. Форум организован торгово-промышленными палатными двух стран.

Молдова решила поставлять в Беларусь ковры из чистой шерсти
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Есть цель прийти на белорусский рынок с нашей продукцией. Мы изучали ваш рынок, знаем, что ковры производятся в Бресте, Витебске. Но наши ковры будут из чистой шерсти", — сказал Брага.

По его словам, в Молдове знают о привлекательности белорусского рынка, о хороших условиях по налогообложению.

"У нас будут конкурентоспособные цены. Качество наших ковров не хуже, чем бельгийских, но цены более привлекательные", — сказал бизнесмен.

Молдова также готова активно предоставлять для граждан Беларуси туристические услуги. По словам президента Национальной ассоциации туристических агентств Молдовы Анны Колца, Кишинев с каждым годом все более заинтересован в привлечении белорусских туристов на свой рынок. Колца подчеркнула, что открытие рейса Минск — Кишинев позволит белорусским туристам приезжать в Молодову и молдавским в Беларусь. Она также отметили, что молдавские турфирмы предлагают различные туры с посещением винных фестивалей.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Молдавские турфирмы завлекают белорусов на свой рынок знаменитыми винными фестивалями.

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