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Инфляция в ноябре составила 0,5%
11.12.2017 18:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек — Sputnik. Индекс потребительских цен за ноябрь составил в Беларуси всего 100,5%, из-за чего Минтруда решило не индексировать МЗП и денежные доходы населения.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным Белстата, в ноябре инфляция составила лишь 0,5%. Меньше всего подорожали непродовольственные товары — всего на 0,1%. Больше всего — услуги, на 0,8%.
Так как уровень инфляции не преодолел пятипроцентного порога по сравнению с месяцем прошлой индексации, Минтруда решило не индексировать минимальную заработную плату и доходы населения и за ноябрь.
Ряд выплат индексировались в прошлый раз в январе, другие — в сентябре.
Минимальная заработная плата в Беларуси по-прежнему находится на уровне в 265 рублей (130 долларов). Уровень бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения сегодня равняется 197 белорусских рублей.
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Денежные доходы и "минималка" за ноябрь индексироваться в стране не будут.
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