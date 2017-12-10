Инфляция в ноябре составила 0,5%

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Индекс потребительских цен за ноябрь составил в Беларуси всего 100,5%, из-за чего Минтруда решило не индексировать МЗП и денежные доходы населения.



© Sputnik / Виктор Толочко Видеофакт: новогодние скидки в Минске

По данным Белстата, в ноябре инфляция составила лишь 0,5%. Меньше всего подорожали непродовольственные товары — всего на 0,1%. Больше всего — услуги, на 0,8%.

Так как уровень инфляции не преодолел пятипроцентного порога по сравнению с месяцем прошлой индексации, Минтруда решило не индексировать минимальную заработную плату и доходы населения и за ноябрь.

Ряд выплат индексировались в прошлый раз в январе, другие — в сентябре.

Минимальная заработная плата в Беларуси по-прежнему находится на уровне в 265 рублей (130 долларов). Уровень бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения сегодня равняется 197 белорусских рублей.