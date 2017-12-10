Русый: В Минске в 2018 году откроется совместное предприятие по розливу молдавского коньяка

Совместное белорусско-молдавское предприятие по розливу молдавского бренди (коньяка) в Минске планируется открыть в 2018 году, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый 11 декабря на белорусско-молдавском бизнес-форуме в Минске.

По его словам, белорусская сторона заинтересована в организации совместных сборочных производств, создании новых предприятий в машиностроении, сотрудничестве в сфере дорожного строительства, тракторостроения, сельского хозяйства, а также виноделия. «Полагаю, что к концу 2018 года мы уже попробуем и молдавский коньяк белорусского розлива», — заявил вице-премьер.

«Мы в лице руководства госорганов и бизнеса Молдовы видим надежных партнеров. Спад торгово-экономических отношений, который был на каком-то этапе, переломлен. Из года в год мы наращиваем темпы взаимного товарооборота. Мы уже уверенно выговариваем цифру в 200 млн долларов и видим довольно серьезные перспективы в дальнейшем по любому направлению», — добавил Русый.

В свою очередь премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что страна заинтересована в налаживании прямых связей между экономическими агентами и деловыми кругами двух стран и «будет и дальше делать все возможное, чтобы они развивались». «Я благодарен властям Беларуси за особое отношение к Молдове. Хочу еще раз сказать, что Беларусь является одним из настоящих и близкий друзей Молдовы. Когда мы сталкивались с определенными проблемами и нам было трудно, Беларусь протянула нам руку, помогла в том числе и в экономическом плане. Мы этого никогда не забудем, за это отдельно хотим вам сказать спасибо», — отметил премьер-министр.

«Мы, как представители власти, присутствуем здесь, чтобы понимать, где какие есть проблемы и что должны сделать для того, чтобы убрать барьеры, построить мосты», — заключил Филип.

Ранее молдавская сторона заявила о приглашении в адрес белорусского президента посетить Молдову в первом полугодии 2018 года. Глава правительства Андрей Кобяков сообщил, что стороны сейчас прорабатывают сроки визита и предполагаемую повестку.