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Россельхознидзор вернул в Беларусь 19 тонн говядины
11.12.2017 22:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям приняло решение вернуть в Беларусь партию говядины из-за ошибок в оформлении документов, сообщило российское ведомство в понедельник.
© Sputnik/ Мария Амелина
Фуру с грузом остановили в деревне Долосцы Себежского района Псковской области: замороженная говядина общим весом более 19 тонн перевозилась из Беларуси в Москву.
"В ходе проведения контроля было выявлено несоответствие сведений о целях использования товара, указанных в ветеринарном сертификате", – сказали в российском ведомстве.
Кроме того, данные об адресе производителя товара, указанные в ветсертификате, отличались от сведений на маркировочной этикетке.
Ввоз партии мяса на территорию РФ был запрещен, груз был оформлен на возврат в Беларусь.
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В документах на товар специалисты Россельхознидзора нашли несоответствия данных.
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