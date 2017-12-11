Россельхознидзор вернул в Беларусь 19 тонн говядины

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям приняло решение вернуть в Беларусь партию говядины из-за ошибок в оформлении документов, сообщило российское ведомство в понедельник.



© Sputnik/ Мария Амелина Россельхознадзор отменил спецконтроль продуктов 9 заводов Беларуси

Фуру с грузом остановили в деревне Долосцы Себежского района Псковской области: замороженная говядина общим весом более 19 тонн перевозилась из Беларуси в Москву.

"В ходе проведения контроля было выявлено несоответствие сведений о целях использования товара, указанных в ветеринарном сертификате", – сказали в российском ведомстве.

Кроме того, данные об адресе производителя товара, указанные в ветсертификате, отличались от сведений на маркировочной этикетке.

Ввоз партии мяса на территорию РФ был запрещен, груз был оформлен на возврат в Беларусь.

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