Почему RE/MAX и Doki не прижились в Беларуси, а «Этажи» успешно развиваются

RE/MAX и Doki прервали партнерские отношения

Впервые торговая марка крупнейшей международной компании RE/MAX была зарегистрирована в Беларуси в 2013 году. В мае 2016 года белорусская компания, работающая под мировым брендом RE/MAX, изменила состав учредителей и открыла перед собой новые горизонты для развития.

По договору франчайзинга RE/MAX в Беларуси должна была выполнять рекламные обязательства международной компании, поддерживать узнаваемость бренда и использовать в своей работе современные и передовые технологии международной компании, которые позволяли бы ей максимально эффективно вести бизнес. За время работы белорусская компания расширила свой штат и открыла в Минске три офиса.

Однако плохие вести распространяются быстро. Как отметил в беседе с журналистом портала Realt.byВасилий Мяделец, бывший член совета директоров RE/MAX в Беларуси, международная компания RE/MAX продает франшизу, открывая таким образом свои региональные представительства в других странах и предоставляя им возможность работать под своим известным мировым брендом.

По лицензионному договору франчайзи-партнер ежегодно должен открывать в своей стране большое количество новых офисов и зарабатывать не только на продаже недвижимости, но и на аренде офисов. Таков опыт международной компании RE/MAX. Но в Беларуси действует лицензирование риэлтерской деятельности, которым предъявляется ряд жестких требований для открытия и ведения данного вида бизнеса. Нельзя просто открыть офис под любые виды услуг, сдать его в аренду и на этом зарабатывать.

— Основная задача, которую ставила перед собой белорусская компания — влиться в глобальную систему RE/MAX, которая имеет офисы в 99 странах мира, и пользоваться их клиентской базой. Но этого не случилось. Экономическая ситуация в Беларуси не позволила нам привести в страну инвесторов, хотя у нас были сформированы пакеты документов на многие объекты. К сожалению, пока иностранные инвесторы не проявляют интереса к нашей стране, — уточняет Василий Мяделец. — Держателю франшизы нужно было нести ответственность за развитие бренда RE/MAX в Беларуси, а для этого нужны большие финансовые вливания. Это очень дорогой бренд и дорогие обязательства. Белорусская сторона не смогла их выполнить, и летом текущего года лицензионный договор был расторгнут.