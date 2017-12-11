Нефть марки Brent рекордно подорожала после закрытия трубопровода

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Нефть марки Brent побила ценовой рекорд 2015 года, подорожав на 1% после информации о закрытии трубопровода Forties в Северном море, об этом свидетельствуют данные торгов во вторник.



© Sputnik / Виктор Толочко Спасет ли дорожающая нефть белорусский бюджет?

Стоимость барреля эталонной нефти выросла до 65,34 доллара, что стало рекордом с лета 2015 года. Также выросла цена фьючерсов на нефть марки WTI, на полпроцента – до 58,28 доллара за баррель.

Ранее стало известно о том, что оператор североморского трубопровода Forties сообщил о временном прекращении добычи в связи с ремонтом. На прошлой неделе в трубопроводе была обнаружена трещина. Ремонт может занять около месяца.

Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море, где и добывается эталонная нефть. Загруженность нефтепровода – порядка 450 тысяч баррелей в сутки.