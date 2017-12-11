ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нефть марки Brent рекордно подорожала после закрытия трубопровода

12.12.2017 09:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Нефть марки Brent побила ценовой рекорд 2015 года, подорожав на 1% после информации о закрытии трубопровода Forties в Северном море, об этом свидетельствуют данные торгов во вторник.

Нефть марки Brent рекордно подорожала после закрытия трубопровода
© Sputnik / Виктор Толочко
Спасет ли дорожающая нефть белорусский бюджет?

Стоимость барреля эталонной нефти выросла до 65,34 доллара, что стало рекордом с лета 2015 года. Также выросла цена фьючерсов на нефть марки WTI, на полпроцента – до 58,28 доллара за баррель.

Ранее стало известно о том, что оператор североморского трубопровода Forties сообщил о временном прекращении добычи в связи с ремонтом. На прошлой неделе в трубопроводе была обнаружена трещина. Ремонт может занять около месяца.

Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море, где и добывается эталонная нефть. Загруженность нефтепровода – порядка 450 тысяч баррелей в сутки.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ремонт североморского трубопровода, в котором была обнаружена трещина, может занять около месяца.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Почему RE/MAX и Doki не прижились в Беларуси, а «Этажи» успешно развиваются
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика