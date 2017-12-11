Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ подпишут в 2018 году

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ может быть подписано уже в 2018 году, заявил на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества глава Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Проект соглашения, по его словам, в настоящее время дорабатывается.

"Работа ведется непросто, но достаточно активно. Очередное заседание рабочей группы состоится 20-21 декабря текущего года", — сказал Лебедев.

"Вместе с тем следует признать, что переговоры по данному вопросу несколько затягиваются, экспертам пока не удается снять разногласия в том, что касается инвестиций и ограничений, а также предоставления в целом финансовых услуг. Однако с учетом в основном положительной динамики подготовки документа есть основания полагать, что в следующем году соглашение будет подписано", — отметил он.

Подводя экономические итоги года в СНГ, он отметил, что спад внешней торговли, который наблюдался в Содружестве несколько последних лет, сменился ростом. В частности, за первое полугодие взаимный товарооборот стран Содружества вырос практически на четверть, что в долларовом выражении составляет порядка 75 миллиардов долларов. Внешнеторговый оборот вырос почти на 27%.

Нынешнее заседание Совета постпредов СНГ последнее в текущем году, которое проходит под председательством России. В 2018 году председательствовать в СНГ будет Республика Таджикистан.